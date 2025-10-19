Viking virtus: egy kis európai tőzsde Londont és Frankfurtot is lepipálja

Alaposan ráver idén egy kis európai tőzsde Londonra és Frankfurtra is az újonnan parkettre lépő vállalatok által bevont tőke összegét tekintve – írja a Bloomberg. Stockholm megmutatja, hogy lehet az óriások között boldogulni.

A Verisure IPO-ja volt idén a stockholmi tőzsdén a legnagyobb dobás / Fotó: ANP via AFP

Stockholmban már a fellendülés előszelét érezni

Stockholm, a svéd főváros ugyanis jó úton halad afelé, hogy az ottani tőzsdére lépő cégek összesen 6,8 milliárd dollárnak megfelelő forrást vonjanak be 2025-ben a vállalati IPO-k révén, amivel Európában várhatóan az első, globálisan pedig az Egyesült Államok, Kína, Hongkong és India után az ötödik helyet szerezhetik meg.

Ráadásul a Verisure Plc biztonsági cég stockholmi tőzsdei bevezetése a Porsche AG 2022-es debütálása óta a legnagyobb európai IPO, mintegy 3,1 milliárd dollárnak megfelelő tőkebevonással.

Stockholm egy olyan időszakban domborít nagyot, amikor a londoni börze óriásai egymás után költöznek New Yorkba, és az európai technológiai unikornisoknak sem akaródzik parkettre lépni.

Bezzeg a svéd tőzsdén csak úgy forr a levegő a tőzsdére lépő kisvállalatoktól és a következő növekedési történetre leső helyi befektetési alapoktól, ami már a gazdasági fellendülés előszele lehet. Mindenképpen követendő példa ugyanakkor a gyenge tőkepiacait pátyolgató többi európai ország számára.

Kedvező volt a csillagállás idén, főként a befektetői étvágy és a vállalatok tőzsdére lépési készsége miatt

– mondta Henric Roth, a Baker McKenzie ügyvédi iroda IPO-kra szakosodott helyi partnere.

A svédek bátor befektetők

A helyi ranglistán a Verisuret a Noba Bank követi, amely 808 millió dollárnyi forrást vont be, majd a jegyzési árhoz mérten 30 százalékkal drágult a parketten töltött első napon.

A Bloomberg által összeállított adatok szerint idén eddig kilenc cég lépett a stockholmi tőzsdére, ami szintén hároméves csúcs.

Ráadásul a svéd tőkepiac túl kicsi ahhoz, hogy a skandináv ország nemzetközi porondra lépő igazi óriásait is otthon tartsa. Ezért az elmúlt években kénytelen volt olyan Svédországból induló bombasikereket átengedni a Wall Streetnek, mint például

a Spotify,

a Klarna Group

vagy az Oatly Group IPO-ja.

A stockholmi börze teljes kapitalizációja ugyanis ezermilliárd dollár, így nem tud versenyezni a 70 ezermilliárd dolláros amerikai piaccal.