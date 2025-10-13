Tőzsdére készül az egyik legismertebb mobilalkalmazás – ezt várja a bevezetéstől a Strava

Napjainkban a profi és az amatőr sportolók körében az egyik legnépszerűbb edzéskövető alkalmazás a Strava. Azonban nemcsak a felhasználók, hanem a cég is ambiciózus célokat tűzött ki maga elé. A Strava ugyanis már gőzerővel tervezi tőzsdei bevezetését az Amerikai Egyesült Államokban.

A profi és az amatőr sportolók körében is egyre népszerűbb a Strava / Fotó: Shutterstock

Az IPO-tól azt várja a vállalat, hogy több tőkét tud bevonni a tervezett akvizícióihoz. Nem véletlen, hogy bővíteni szeretne a cég, ugyanis az Egyesült Államokban és Európában is egyre több ember kezd el állóképességi sportokkal foglalkozni, és ebbéli tevékenységeit online formában is követni.

Michael Martin vezérigazgató a Financial Timesnak úgy nyilatkozott, hogy a Strava szándékában áll valamikor tőzsdére lépni, mivel úgy ítélik meg, hogy ennek számos előnye lenne. A tőzsdei bevezetés könnyebb hozzáférést biztosítana a tőkéhez, ha több és nagyobb akvizíciókat szeretnének végrehajtani a jövőben – mondta a Strava vezérigazgatója, ám nem volt hajlandó pontos időpontot megadni.

A Reuters még szeptember közepén számolt be róla, hogy a Strava felvette a kapcsolatot a Goldman Sachs és a JPMorgan bankkal, hogy pályázzanak a vállalat tőzsdei bevezetésében betöltött szerepre. Akkor a Strava nem kommentálta ezeket a sajtóértesüléseket, és a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Morgan Stanley sem kívánt nyilatkozni ennek kapcsán.

A sportolók számára megkerülhetetlen globális márka a Strava

A 2009-ben alapított mobilalkalmazásnak már több mint 150 millió aktív felhasználója van világszerte, a cég honlapja szerint 185 országból használják. Az applikáció lényegében egy közösségimédia-felület és egy edzéskövető alkalmazás egyben. Ennek köszönhető népszerűsége.

Bár számos sportágban végzett aktivitásainkat követhetjük vele a konditermi (vagy épp otthoni) erősítéstől kezdve a síelésen és az úszáson át a túrázásig, a legnagyobb népszerűségnek az amatőr futók és kerékpárosok körében örvend.

Az applikáción belül nemcsak mérhetjük edzéseinket és versenyeinket, hanem akár nyilvánossá is tehetjük azokat. Ismerőseinket bekövethetjük, és ők is minket, ezáltal láthatjuk barátaink aktivitásait is. Ennek köszönhetően virtuálisan versenyezhetünk egymással, hiszen össze tudjuk hasonlítani, kinek melyik távon mi a legjobb időeredménye. Ezt nemcsak távok, hanem konkrét útvonalak esetében is megtehetjük, például a Margit-sziget körbefutása vagy a Balaton körbebiciklizése is szerepel a több ezer szegmens között.