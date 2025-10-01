A szaúdiak a játékiparra is ráteszik a kezüket – rekordösszeget fizetnek az Electronic Artsért

Érzékeny veszteség éri a Nasdaqot a most éppen 50,55 milliárd dolláros piaci értékű Electronic Arts (EA) távozásával. A videójáték-fejlesztő ipar egyik legtapasztaltabb gigászát ugyanis egy 55 milliárd dollár értékű, szaúdi indíttatású ügylet keretében kivásárolja a jelenlegi és leendő részvényeseiből összeálló konzorcium, és kivezeti papírjait a tőzsdéről, ahol 1989-ben 50 centes árfolyammal kezdte meg pályafutását, s azóta négyszázszorosára növelte kurzusát.

A Battlefield 6 videójáték sikere nagyban meghatározza az EA profittermelő képességét. A szaúdi PIF bízik a vállalatban és termékeiben / Fotó: AFP

Ekkora haszonra azonban csak azok a kitartó részvényesek tehetnek szert, akik André Kostolany tőzsdeguru tanácsára asztalfiókjukba zárták a részvényt. Akiknek múlt hét végén, az ajánlat hírének megszellőztetésekor érvényben lévő 171 dolláros árfolyamnál volt már EA-részvényük, azok „csak” 25 százaléknyit kereskedhetnek az ügylettel, azon túl persze, amit már korábban elkönyvelhettek, például az év kezdete óta 17 százalékot. A többi között a

Battlefield,

Medal of Honor,

Need for Speed,

EA Sports,

NHL,

Sims,

Star Wars-sorozat

és a Madden NFL

videójátékok készítőjeként világhírűvé vált Electronic Arts részvényeseit rekordnagyságú, 55 milliárd dolláros tőkeáttételes kivásárlási ajánlattal (LBO) győzné meg az a konzorcium, melynek vezetője a szaúdi állami olaj- és gázbevételekből származó profit befektetéséért felelős, több mint ezermilliárd dollárt fialtató Public Investments Fund (PIF) vagyonalap.

A szaúdi PIF-hez ismert nevek is csatlakoztak

Tagjai közé sorolható még a közel-keleti békemisszió élharcosaként dicsőített Jared Kuschner, azaz Ivanka Trump férjeként magát Trump vejének mondható üzletember Affinity Partners nevű befektetési társasága, valamint a TikTok amerikai üzletágának kiszervezésében tulajdonosként is fellépni kívánó Silver Lake magántőke-társaság.

Az EA-részvényesek részvényenként 210 dollárt, azaz 25 százalékos prémiumot kaphatnak, az árfolyam most 202,05 dolláron várja a keddi New York-i tőzsdenyitást. Ha az ügylet megvalósul, az a vállalattörténelem legnagyobb tőkeáttételes kivásárlása lesz.

Erre az érintettek 36 milliárd dollárnyi készpénzt tartogatnak, míg a JPMorgan közel 20 milliárd dollár értékű hitellel száll be a tulajdonosváltás finanszírozásába. Az EA részvényeinek 89 százaléka a közkézhányad, a tulajdonosok közül a Vanguard 11 százalékkal a legnagyobb, őt követi a PIF 9,5 százalékkal, azaz a szaúdiak belülről is jól ismerhetik az EA működését, s meggyőződésük szerint bőven kifizetődő, ha játékbefektetésekkel diverzifikálják a gazdaságukat, már az olaj utáni időkre készülődve.