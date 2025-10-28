Deviza
TBSZ: ez az egyik legnagyobb tévhit, sok pénzt buknak miatta – itt a válasz, mikor érdemes számlát nyitni

Sokan azt hiszik, tudják, mikor érdemes befektetési számlát nyitni. A TBSZ esetében különösen sokan dőlnek be egy makacs tévhitnek. Pedig aki ezt érti, akár hónapokkal több hozamot zsebelhet be másoknál.
Ballagó Dániel
2025.10.28, 07:56
Frissítve: 2025.10.28, 09:32

Ahogy közeledik az év vége, minden évben megindul a „TBSZ-láz”. Bankok hirdetnek, befektetők kapkodnak, és sokan csak decemberben nyitnak tartós befektetési számlát, mert úgy gondolják: így spórolnak egy évet. Pedig ez az egyik legmakacsabb pénzügyi tévhit – és könnyen lehet, hogy ezzel épp pénzt hagyunk az asztalon.

TBSZ, tartós befektetési száma
Nem csak akkor éri meg TBSZ-t nyitni, amikor mindenki csinálja / Fotó: MMD Creative / Shutterstock

Nem mindegy, mikor nyitunk TBSZ-számlát – de nem úgy, ahogyan gondolnánk

A TBSZ, vagyis a tartós befektetési számla lényege, hogy ha hosszabb távon félretesszük a pénzünket, cserébe kevesebb vagy semennyi adót nem fizetünk a hozam után. 

Három év után már kedvezményes, öt év után pedig teljesen adómentes a nyereség.

A konstrukció két szakaszból áll:

  • az első a gyűjtőév, amikor bármikor befizethetünk a számlára,
  • majd a következő évtől indul az ötéves lekötési időszak.

A kulcs azonban az, hogy a gyűjtőév mindig a nyitás naptári éve. Ez azt jelenti, hogy akár januárban, akár decemberben nyitjuk meg a számlát, az adómentes időszak ugyanakkor kezdődik: a következő év január 1-jén. Ha tehát valaki például 2025 januárjában nyitott TBSZ-t, ugyanúgy 2030. december 31-én válik adómentessé, mint az, aki csak 2025. decemberében tenné ezt meg.

A pénz addig is dolgozhat, amíg megvárnánk az év végét

A különbség akár jelentős is lehet, mivel a korábban nyitott számla több időt ad a hozamtermelésre. A gyűjtőév alatt a befektetések már dolgoznak, miközben az adómentes időszak kezdete nem tolódik. Év végi nyitás esetén ezzel szemben 

a pénz akár 11 hónapot is tétlenül maradhat a folyószámlán,

ami egy emelkedő kamatkörnyezetben és/vagy kedvező piaci körülmények között komoly hozamveszteséget jelenthet.

Éppen ezért a szakértők egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet: a TBSZ nem karácsonyi akció, hanem hosszú távú befektetés, amelyet bármikor érdemes elindítani, amint rendelkezésre áll a befektetni kívánt összeg. A korai lépés nemcsak ugyanazt az adóelőnyt biztosítja, de több időt is ad a pénznek a gyarapodásra.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

