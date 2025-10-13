Deviza
TBSZ: fontos határidő közeleg - akik itt tartják a befektetéseiket, már most érdemes átgondolniuk, hogy mit lépnek

A tartós befektetési számla előnye, hogy a türelmünkért cserébe akár a betétek, értékpapírok után járó teljes kamatot - és hozamot zsebre vághatjuk adózás nélkül. Akik most tapossák az ötödik évüket TBSZ számlájukban, decemberben kell dönteniük arról, mi legyen a sorsa a számlájukon vezetett papíroknak.
Ballagó Dániel
2025.10.13, 17:00

Tavaly év végén bő 386 ezer TBSZ számlát vezettek Magyarországon, ez a szám idén júniusban már alulról súrolta a fél milliót - mutatta ki a Magyar Nemzeti Bank hivatalos statisztikája. Ez csaknem 28 százalékos állománynövekedést jelent fél év alatt.

TBSZ, Tartós Befektetési számla
Fontos határidő közeleg az év végével - akik TBSZ számlán tartják a befektetéseiket, már most érdemes átgondolniuk, hogy mit lépnek./Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Ez állhat a TBSZ-ek megugrása mögött

A hirtelen növekedésnek több oka is lehet, például, hogy a gazdasági körülmények megváltozása miatt az itthoni állampapírokkal - melyek 2019. június 1-től teljesen adómentesek - már nem lehet akkorát szakítani, mint a 2022 és 2023-as időszak inflációit követően, de legfőképpen az, hogy a kamatadó 2023-as emelésével más jellegű befektetéseink nyeresége utána fizetett 15 százalék személyi jövedelemadón kívül még 13 százalék szociális hozzájárulási adót is szükséges fizetni. Összességében tehát nőttek a nem állampapír befektetések adóterhei.

A tartós befektetési számlákkal azonban a közép- és hosszútávú befektetők számára a kamatadó teljes mértékben elkerülhető.

2025-től az alábbi adózási formák vonatkoznak a TBSZ-ekre:

  • Az első három évben (gyűjtő év+2 év): 13 százalék szocho: és 15 százalék személyi jövedelemadó (SZJA) fizetendő a hozam után.
  • A harmadik és ötödik év között: nyolc százalék szocho: és 10 százalék  SZJA fizetendő a hozam után.
  • Az ötödik év után: A a hozam adómentes, így  SZJA-t és szochót sem kell fizetni.

Akiknek tehát az ötödik év fog letelni, az utolsó hónapban kell nyilatkozniuk a szolgáltató felé, hogy mi a szándékuk a számlával. 

Ha ezt nem teszik meg, akkor a TBSZ számla automatikusan megszűnik és az értékpapírok átkerülnek egy hagyományos számlára, onnan számítva viszont már adókötelessé válnak az itt tartott eszközök.

A kamatadón kívül az is kellemetlenséget okozhat, hogy sima értékpapírszámláról jelenleg nem vihető át TBSZ számlára értékpapír, ezért, ha valakinek később jutna eszébe, hogy folytatni szeretné, előbb el kell adnia azokat, majd nyitni egy új TBSZ-t és újra vásárolni az eszközöket. 

Mit tehetünk akkor, ha tovább akarjuk görgetni a lejáró TBSZ számlát?

Ezt elkerülendően dönthetünk a meghosszabbítás mellett, ami történhet gyűjtő év nélkül vagy gyűjtő évvel együtt is. Az előbbi esetén a számla a meglévő befektetéseket tekintve változatlanul él további három vagy öt évig. Ha viszont egy új gyűjtőévet is kérünk hozzá, akkor még egy teljes éven keresztül bármekkora összegben vásárolhatunk rá pénzügyi eszközöket, ám ekkor az újabb öt éves életútja a számlának már csak a következő év végétől indul, mert ilyen esetben az éppen lejáró TBSZ számlán található állományt vezetik át a frissen nyíló másik TBSZ számlára.

Harmadik lehetőségként létezik úgynevezett részmeghosszabbítás is, ha nem az összes befektetésünket szeretnénk folytatni, hanem csak egy részét tartanánk meg továbbra is megvédve az adótól, másik részét pedig eladnánk. Ez egyébként a TBSZ számláknál a harmadik év letelte után is adott volt, de ezzel a húzással már nem teljesen úszhatjuk meg az adózást, hanem kedvezőbb mértékű, 15 helyett 10 százalékos szja fizetendő, illetve a már 2025 vagy azután nyitott TBSZ-eknél a 13 helyett nyolc százalékos szocho is. 

Emiatt nagyon fontos időt szakítani a nyilatkozatra legkésőbb decemberben azoknak, akik az ötödik év vége előtt állnak.

Hogyan nyilatkozhatunk?

A nyilatkozattétel pénzintézettől függően megoldható 

akár online, internetbankon keresztül is, de van ahol csak személyes ügyintézéssel tehető meg.

 Akiknek van kijelölt személyes tanácsadójuk a számlavezetőjüknél - a például egy prémium bankár, privát bankár vagy bróker -, azoknak javasolt minél korábban felvenni a kapcsolatot velük és szükség esetén személyes konzultációt egyeztetni.

