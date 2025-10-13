TBSZ: fontos határidő közeleg - akik itt tartják a befektetéseiket, már most érdemes átgondolniuk, hogy mit lépnek

Tavaly év végén bő 386 ezer TBSZ számlát vezettek Magyarországon, ez a szám idén júniusban már alulról súrolta a fél milliót - mutatta ki a Magyar Nemzeti Bank hivatalos statisztikája. Ez csaknem 28 százalékos állománynövekedést jelent fél év alatt.

Fontos határidő közeleg az év végével - akik TBSZ számlán tartják a befektetéseiket, már most érdemes átgondolniuk, hogy mit lépnek./Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Ez állhat a TBSZ-ek megugrása mögött

A hirtelen növekedésnek több oka is lehet, például, hogy a gazdasági körülmények megváltozása miatt az itthoni állampapírokkal - melyek 2019. június 1-től teljesen adómentesek - már nem lehet akkorát szakítani, mint a 2022 és 2023-as időszak inflációit követően, de legfőképpen az, hogy a kamatadó 2023-as emelésével más jellegű befektetéseink nyeresége utána fizetett 15 százalék személyi jövedelemadón kívül még 13 százalék szociális hozzájárulási adót is szükséges fizetni. Összességében tehát nőttek a nem állampapír befektetések adóterhei.

A tartós befektetési számlákkal azonban a közép- és hosszútávú befektetők számára a kamatadó teljes mértékben elkerülhető.

2025-től az alábbi adózási formák vonatkoznak a TBSZ-ekre:

Az első három évben (gyűjtő év+2 év): 13 százalék szocho: és 15 százalék személyi jövedelemadó (SZJA) fizetendő a hozam után.

A harmadik és ötödik év között: nyolc százalék szocho: és 10 százalék SZJA fizetendő a hozam után.

Az ötödik év után: A a hozam adómentes, így SZJA-t és szochót sem kell fizetni.

Akiknek tehát az ötödik év fog letelni, az utolsó hónapban kell nyilatkozniuk a szolgáltató felé, hogy mi a szándékuk a számlával.

Ha ezt nem teszik meg, akkor a TBSZ számla automatikusan megszűnik és az értékpapírok átkerülnek egy hagyományos számlára, onnan számítva viszont már adókötelessé válnak az itt tartott eszközök.

A kamatadón kívül az is kellemetlenséget okozhat, hogy sima értékpapírszámláról jelenleg nem vihető át TBSZ számlára értékpapír, ezért, ha valakinek később jutna eszébe, hogy folytatni szeretné, előbb el kell adnia azokat, majd nyitni egy új TBSZ-t és újra vásárolni az eszközöket.

Mit tehetünk akkor, ha tovább akarjuk görgetni a lejáró TBSZ számlát?

Ezt elkerülendően dönthetünk a meghosszabbítás mellett, ami történhet gyűjtő év nélkül vagy gyűjtő évvel együtt is. Az előbbi esetén a számla a meglévő befektetéseket tekintve változatlanul él további három vagy öt évig. Ha viszont egy új gyűjtőévet is kérünk hozzá, akkor még egy teljes éven keresztül bármekkora összegben vásárolhatunk rá pénzügyi eszközöket, ám ekkor az újabb öt éves életútja a számlának már csak a következő év végétől indul, mert ilyen esetben az éppen lejáró TBSZ számlán található állományt vezetik át a frissen nyíló másik TBSZ számlára.