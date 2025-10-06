Pánik a serpenyőben, kétségbeejtően nem kell a Tefal, a Rowenta és a Krups

A Tefal serpenyőket gyártó SEB részvényei hétfőn 21 százalékot zuhantak, miután a vállalat idén másodszor is csökkentette éves nyereség- és árbevétel-előrejelzését. Az európai értékesítés lassabban alakul a vártnál, míg az Egyesült Államokban a fogyasztók és az üzleti ügyfelek kivárnak – írja a Reuters a SEB közlése alapján.

A Tefal és a Rowenta sem kell a fogyasztóknak, pánikolnak a befektetők / Fotó: Ruslan Lytvyn / Shutterstock

A Rowenta vasalókat és Krups kávéfőzőket is gyártó SEB az éves működési eredményre vonatkozó előrejelzését 550–600 millió euróra vágta vissza a korábbi 700–750 millió euróról.

Az eurózóna fogyasztói csökkentették a nem létfontosságú kiadásaikat, míg az Egyesült Államokban a fogyasztói bizalom gyengült a munkaerőpiac romlása és amiatt, hogy a vásárlók magasabb importvámokra és az infláció erősödésére számítanak.

A SEB már az év elején emelte amerikai árait, még Donald Trump amerikai elnök vámháborúja előtt.

A vállalat a legnépszerűbb termékeit, például a Tefal serpenyőket, Franciaországban és más európai gyárakban állítja elő, míg a kis háztartási gépeket – például a vízforralókat és kávéfőzőket – Kínában gyártja.

A vállalat közlése szerint

a jobb ázsiai és dél-amerikai értékesítések, valamint az új termékek sikeres piaci bevezetése sem tudta ellensúlyozni az Európában és az Egyesült Államokban tapasztalható gyengébb keresletet.

Nyugat-Európa 2024-ben a SEB fogyasztói értékesítésének 35 százalékát adta.

A SEB részvényei 21 százalékkal, 52 euróra estek hétfő reggel, a tőzsdei kereskedés előtti órában. Ez több mint tíz éve a legalacsonyabb szint, és a vállalat ezzel az európai Stoxx 600 index legrosszabb teljesítményű papírja lett.

A cég 2025-re már csak stabil vagy enyhén pozitív értékesítési növekedést vár, szemben a korábbi 2–4 százalékos prognózissal, és a harmadik negyedéves értékesítésnél is „enyhe” csökkenésre számít.

A SEB már júliusban visszavágta profit- és árbevétel-előrejelzését, akkor azonban még a második fél év fellendülésére számított.

„A kilábalás üteme számos európai országban lassú, Észak-Amerikában pedig a romló fogyasztói kiadások közepette tartós gyengeség tapasztalható” – mondta Arnaud Despre, a BNP Paribas vagyonkezelő leányvállalata, a Portzamparc elemzője.