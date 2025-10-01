Diadalmenetben a Tesco, de vajon érdemes-e még beszállni?

Nagy-Britannia legnagyobb élelmiszer-kiskereskedője sikeresen védi piaci pozícióit. Az év első negyedében, amikor a versenytárs Asda árcsökkentésekkel próbálta visszanyerni a piaci részesedését, a Tesco árfolyama visszaesett. Azóta azonban több mint 40 százalékkal erősödött az áprilisi mélyponthoz képest, és jelenleg 2013 óta nem látott szinten kereskednek vele. Az elemzők derűlátók a Tesco csütörtöki pénzügyi beszámolója kapcsán – derül ki a Bloomberg közgazdászok körében végzett felméréséből.

2013 óta nem látott magas szinten kereskednek a Tesco részvényeivel / Fotó: Justin Tallis / AFP

A Tesco féléves eredményei kapcsán az elemzők arra számítanak, hogy a vállalat emeli az éves előrejelzését, és három év óta a legnagyobb mértékben növeli az időközi osztalékot. Az elmúlt hetekben a Goldman Sachs és a BNP Paribas Exane is megemelte a célárát, jelezve a további erősödés lehetőségét.

„A Tesco részvényei lendületesen emelkednek, és a csütörtöki eredmények tovább fokozhatják ezt, ha a menedzsment a megfelelő üzenetet közvetít” – mondta Matt Britzman, a Hargreaves Lansdown vezető részvényelemzője.

A Tesco mérete, versenyképes árazása és erős prémiumtermék-választéka, például a Finest, jól pozicionálja a céget arra, hogy megvédje a nyereségmarzsokat és tovább növelje a piaci részesedést.

Amennyire gyengén kezdte az évet, úgy kezdett szárnyalni a Tesco az év közepére

Miután az Asda áprilisban bejelentette vásárló-visszacsábító lépéseit, a részvényárfolyam 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szintre esett, és a cég arra figyelmeztetett, hogy a növekvő költségek és az erősödő verseny csökkentheti az elvárt profitot.

Azóta azonban fokozatosan visszakapaszkodott az árfolyam, iparági adatok szerint a Tesco folyamatosan növeli piaci részesedését, mivel a diszkontláncokkal folytatott árversenye eredményes. A prémium- és saját márkás termékek szintén hozzájárultak az értékesítés növekedéséhez.

Versenyelőnyt jelent a Clubcard hűségprogram is. A Statista becslése szerint 2024 elejére 22 millió háztartás csatlakozott hozzá, ami értékes adatokat biztosít a személyre szabott ajánlatokhoz a fogyasztási cikkeket gyártó cégek számára.