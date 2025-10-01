Diadalmenetben a Tesco, de vajon érdemes-e még beszállni?

Nagy-Britannia legnagyobb élelmiszer-kiskereskedője sikeresen védi piaci pozícióit. Az év első negyedében, amikor a versenytárs Asda árcsökkentésekkel próbálta visszanyerni a piaci részesedését, a Tesco árfolyama visszaesett. Azóta azonban több mint 40 százalékkal erősödött az áprilisi mélyponthoz képest, és jelenleg 2013 óta nem látott szinten kereskednek vele. Az elemzők derűlátók a Tesco csütörtöki pénzügyi beszámolója kapcsán – derül ki a Bloomberg közgazdászok körében végzett felméréséből.
A Tesco féléves eredményei kapcsán az elemzők arra számítanak, hogy a vállalat emeli az éves előrejelzését, és három év óta a legnagyobb mértékben növeli az időközi osztalékot. Az elmúlt hetekben a Goldman Sachs és a BNP Paribas Exane is megemelte a célárát, jelezve a további erősödés lehetőségét.
„A Tesco részvényei lendületesen emelkednek, és a csütörtöki eredmények tovább fokozhatják ezt, ha a menedzsment a megfelelő üzenetet közvetít” – mondta Matt Britzman, a Hargreaves Lansdown vezető részvényelemzője.
A Tesco mérete, versenyképes árazása és erős prémiumtermék-választéka, például a Finest, jól pozicionálja a céget arra, hogy megvédje a nyereségmarzsokat és tovább növelje a piaci részesedést.
Miután az Asda áprilisban bejelentette vásárló-visszacsábító lépéseit, a részvényárfolyam 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szintre esett, és a cég arra figyelmeztetett, hogy a növekvő költségek és az erősödő verseny csökkentheti az elvárt profitot.
Azóta azonban fokozatosan visszakapaszkodott az árfolyam, iparági adatok szerint a Tesco folyamatosan növeli piaci részesedését, mivel a diszkontláncokkal folytatott árversenye eredményes. A prémium- és saját márkás termékek szintén hozzájárultak az értékesítés növekedéséhez.
Versenyelőnyt jelent a Clubcard hűségprogram is. A Statista becslése szerint 2024 elejére 22 millió háztartás csatlakozott hozzá, ami értékes adatokat biztosít a személyre szabott ajánlatokhoz a fogyasztási cikkeket gyártó cégek számára.
Egyes elemzők óvatosságra intenek: szerintük a Tesco részvényeinek emelkedési potenciálja már korlátozott, még ha a működés továbbra is erős marad.
William Woods, a Bernstein elemzője mára úgy látja, hogy „az Asda nem jelent valódi fenyegetést, mivel tovább veszít a piaci részesedéséből”.
Charles Allen, a Bloomberg Intelligence elemzője ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Tesco alacsony árakra épülő stratégiája korlátozhatja a nyereség további növekedését, és a brit kiskereskedelmi élelmiszerláncnak fel kell készülnie az erősödő versenyre, amint az Asda rendezi a belső problémáit.
A Tesco jó úton halad afelé, hogy eredménye az előrejelzési sáv felső határán, sőt akár a felett legyen, bár még hat hónap hátravan, és a versenykörnyezet bőven tartogathat meglepetéseket
– írta James Anstead, a Barclays elemzője.
A Bloomberg által követett elemzők több mint kétharmada vételi ajánlást ad a papírra, ami magasabb arány, mint a legnagyobb rivális J Sainsbury Plc esetében. Ugyanakkor
a Tesco átlagos célára mindössze 1 százalék alatti további emelkedést jelez a következő 12 hónapra, a részvény jelenleg a becsült nyereség 15,3-szeresén forog.
„Ötéves távlatban most a legdrágább a részvény, ami rövid távon magasra teszi a lécet. Ha azonban az értékesítési növekedést sikerül tartani, egy kisebb árfolyamesés az eredmények után nem feltétlenül rossz hír azoknak, akik növelni akarják a befektetésüket” – magyarázta Chris Beauchamp, az IG Group vezető piaci elemzője.
A Tesco nehézségekkel küzd Magyarországon. A Tesco Magyarország legfrissebb beszámolója szerint a 2024 februárjával zárult üzleti évben a második egymást követő veszteséges évét zárta mintegy 10,5 milliárd forint veszteséggel, ami javulás a megelőző, 21,5 milliárdos mínuszhoz képest. A cég nettó árbevétele 722 milliárdról 750 milliárdra nőtt, de a költségek is emelkedtek, például az anyag jellegű ráfordítások és a személyi jellegű kiadások.
A veszteség több okra vezethető vissza, például arra, hogy a nagy, város széli hipermarketeket előnyben részesítő vásárlók helyett a diszkontok és kisebb, városközponti boltok népszerűsége nőtt, ami a Tesco forgalmának egy részét érintette.
Az MFOR szerint a veszteség fő okai közé tartozik a kiskereskedelmi különadó, amely tavaly 28 milliárd forintot tett ki, továbbá a 2024 márciusában bevezetett árrésstop, amely havonta mintegy 1 milliárd forinttal rontja az eredményt.
Óriási a verseny a boltok között a kormány akciójának eredményeként. Mindenki azt szeretné, ha náluk költenék el a nyugdíjas-élelmiszerutalványt.
