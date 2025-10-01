Deviza
Blöff lenne a Tesla? Elképesztő szakadást hozhat a teljes részvénypiacon, amikor kipukkad a lufi

Elon Musk elektromosautó-gyártó cége brutális szorzók mellett forog, a valóságnak pedig csak nem akaródzik fedni a befektetői elvárásokat. A Tesla részvénye a teljes piacot veszélybe sodorja.
Kosovics László, portfóliókezelési üzletág vezető, SPB Befektetési Zrt.
2025.10.01, 06:57

„Megnéztétek, azt' megvettétek. Nem? Ez van. Többet nem tudok mondani. Látjátok azt a verdát? Azt ajánlom, üljetek be, és húzzatok el!”  - idézet a „A Blöff” (Guy Ritchie, 2000) című filmből, Mickey-től (Brad Pitt). Ez a fenti pár mondat tökéletesen leírja azt, ahogy a piac jelenleg a Teslához viszonyul. A befektetők megnézték, megvették és nem kérdeznek többet. Musk, akárcsak Mickey, pedig csak legyint: „ha megvette, hadd vigye!”. A probléma csak annyi, hogy a Tesla esetében a „verda” nem visz el oda, ahova a befektetők remélik.

Tesla, musk
Eufóriában a piac, szárnyal a Tesla / Fotó: Anadolu via AFP

Eufóriában a piac, szárnyal a Tesla

A részvénypiac még eufóriában ég és kevés papír testesíti meg ezt jobban, mint a Tesla. A szeptemberi rali szinte példátlan volt,  a papír egy hónap alatt közel 30 százalékot emelkedett. Ez is közrejátszott abban, hogy a szélesebb piac is ellenállt a szezonálisan gyenge jelenlegi időszaknak, így a Tesla árfolyama a valóságtól még messzebb kerül, és inkább álmokat, mint tényeket áraz.

A valóság ugyanis jóval kiábrándítóbb. 

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint a Tesla EV-regisztrációk 2025 augusztusában közel negyedével estek vissza az előző évhez képest. Ez nem egyszeri megingás, az első nyolc hónapban a visszaesés még ennél is több volt, miközben a teljes elektromosautó-piac több mint 25 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban. A torta tehát nő, de a Tesla szelete zsugorodik. Ez súlyos intő jel, hiszen a vállalat sokáig Európát tekintette egyik kulcspiacának.

Más, rövidebb távra visszatekintő pozitív számok azonban elfedik a bajt a befektetők szeme elől. Elemzők szerint a harmadik negyedévben a Tesla képes lesz a konszenzushoz képest jóval több autót eladni. Ugyanakkor ezek jelentős részét az amerikai eladások adják, melyek egyszeri tényezőn, a szeptember végével lejáró 7.500 dolláros szövetségi adójóváírás miatti előrehozott vásárlásokon alapulnak. Tény, hogy a kínai eladások erősebb lettek az utóbbi hetekben, de az árverseny negatív hatása kivédhetetlen a Tesla számára. 

A BYD hazai pályán, helyi gyártókkal előbb-utóbb elkerülhetetlenül kiszorítja innen is a Teslát. 

A mostani szállítási rekordokat tehát nem fenntartható fundamentumok, hanem átmeneti ösztönzők fűtik.

A piacot nem a realitás mozgatja a Tesla részvénye kapcsán

Mégis, a piac vakon hajszolja az optimista narratívát. A befektetők imádják azt a történetet, hogy a Tesla majd egyszer dominálja az önvezető taxikat, a mesterséges intelligencia révén új korszakot nyit, a Cybertruck és a jövőbeli „olcsó Tesla” pedig meghódítja a világot. A valóságban azonban az, hogy 

a robotaxi-álom csak erős marketing, az új olcsó modell még évekre van, és a Cybertruck sem hozta meg az áttörést. 

Az önvezetés terén is óriási a szakadék a vízió és a realitás között. Miközben a piac hajlamos a Teslát a teljes önvezetéshez közelinek árazni, a cég valójában ennek még a környékén sincs. A versenytársak ebben a témában sokkal előrébb járnak.

A Tesla vitathatatlan előnye az, hogy a több millió eladott autó vezetési adatai egyedülálló és óriási értékű adatbázist alkotnak. Ez kétségkívül lehet egy jövőbeli kitörési pont alapja, de nagy kérdés, hogy önmagában elég lesz-e egy nagy ugráshoz. A Tesla önvezető narratívája ma még messze nem ott tart, ahova a befektetők az árfolyamot már előre helyezték.

Elon Musk személyes politikai kalandjai, megnyilvánulásai tovább rombolják a márka értékét a világnézetében erre rendkívül érzékeny vásárlói körnek.  A német AfD vagy a brit szélsőjobboldali rendezvényeken tett szereplésére egyértelműen ártott a vállalat reputációjának.

Bődületes pofon felé roboghat a részvénypiac

A piaci eufóriát természetesen nem csak a Tesla iránti szinte vak bizalom táplálja. A részvénypiac egészét most is az olcsó likviditás, a részvény-visszavásárlások és az AI-hype fűti. A globális opciós piaci folyamatokat figyelve az látszik, hogy a befektetők gyakorlatilag elengedték a lefelé irányuló kockázatok fedezését. Ez klasszikus előjele annak, hogy amikor végül bekövetkezik a fordulat, az brutális sebességgel fog lecsapni. 

A Tesla jelenlegi szerepéből adódóan nem csupán saját magát, hanem az egész piacot teszi sebezhetőbbé. 

Amikor ez, a megítélésem szerint túlértékelt papír korrigálni kezd, az nem fog megállni a cég papírjainál. A Tesla 

  • a Nasdaq, 
  • az S&P 500 
  • és más ETF-ek 

révén mélyen beágyazódott az egész rendszerbe. Egy jelentősebb Tesla-lejtmenet dominóhatást indíthat el, és katalizátora lehet egy szélesebb piaci korrekciónak.

A Tesla ma nem egyszerű „csak” egy autógyártó részvény, hanem szimbólum. 

A szimbóluma annak, hogy a piac hajlandó árazni álmokat, miközben a valóság makacsul ellentmond. 

Aki most vakon követi ezt a sztorit, az a kijózanodás árát meg fogja fizetni!

