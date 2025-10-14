Megindult a hadiflotta a frankfurti tőzsde felé, ingyenrészvényt kapnak a befektetők
Jövő hétfőn, azaz október 20-án kezdődik a kereskedés a Thyssenkrupp konszernről leválasztott TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) hajógyártó vállalat részvényeivel a frankfurti tőzsdén – derült ki a Thyssenkrupp tőzsdei bevezetésről (IPO) készített, kedden késő este kiadott tájékoztatóból.
Ingyenrészvényt kapnak a Thyssenkrupp részvényesei
A tőzsdére lépés időzítését indokolja, hogy a TKMS – a többi német védelmi céghez hasonlóan – várhatóan extrém profitot termel a növekvő globális védelmi ipari kiadásokból.
A 63,52 millió TKMS-részvény 49 százalékát automatikusan jóváírják a Thyssenkrupp részvényeseinek értékpapírszámláin. Minden 20 Thyssenkrupp-részvényük után egy TKMS-részvényt kapnak a tulajdonosok.
A Ruhr-vidéki székhelyű vállalat hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hajógyártóban a fennmaradó 51 százalékos többségi részesedést magának tartja meg.
A TKMS tőzsdei bevezetésével új fejezetet nyitunk a Thyssenkrupp történetében
– emelte ki Miguel Lopez vezérigazgató, hozzátéve, hogy ez a lépés növekedési kilátást teremt és közvetlen tőkepiaci hozzáférést biztosít a TKMS-nek. Ezenkívül a részvényesek most már közvetlenül is részesülhetnek a Thyssenkrupp AG mellett a TKMS sikereiből is.
Ezzel átláthatóságot, választási szabadságot és új cselekvési teret biztosítunk befektetőinknek
– tette hozzá.
Jól megy a TKMS-nek
A frankfurti tőzsdére tartó vállalat tengeralattjárókat, fregattokat és más hadihajókat is gyárt, és körülbelül 9100 embert foglalkoztat – írja a Wirtschaftswoche.
A cég a tengeri védelmi technológiák vezető globális szállítója, amely nem nukleáris tengeralattjárókat, hadihajókat és integrált tengerészeti rendszereket gyárt. A tervezési, fejlesztési és gyártási szektorban is tevékenykedik, valamint tengerészeti biztonsági technológiákat és szolgáltatásokat is kínál a hajók teljes életciklusára kalibrálva.
A tájékoztató szerint a TKMS nettó nyereségének mintegy 30-50 százalékát tervezi osztalékként kifizetni a jelenlegi, október elsején megkezdett 2025/26-os pénzügyi évétől kezdődően. Az elmúlt, 2024/25-ös évre még nem fizetnek osztalékot.
A lezárt üzleti év első kilenc hónapjában a TKMS különben 75,2 millió eurós nettó nyereséget ért el az egy évvel korábbi 62,1 millió euró után, miközben éves bázison 1,41 milliárd euróról 1,59 milliárdra emelkedtek a bevételei. A június végi 18,6 milliárd eurós rendelésállománya pedig minden idők legnagyobb értéke ezen a soron.