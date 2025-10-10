Deviza
EUR/HUF391.24 +0.04% USD/HUF337.95 -0.07% GBP/HUF449.64 -0.04% CHF/HUF419.82 +0.08% PLN/HUF91.73 -0.17% RON/HUF76.82 +0.12% CZK/HUF16.08 +0.2% EUR/HUF391.24 +0.04% USD/HUF337.95 -0.07% GBP/HUF449.64 -0.04% CHF/HUF419.82 +0.08% PLN/HUF91.73 -0.17% RON/HUF76.82 +0.12% CZK/HUF16.08 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,033.1 +0.64% MTELEKOM1,788 +0.89% MOL2,770 +0.58% OTP29,640 -0.1% RICHTER10,580 +1.61% OPUS562 +4.09% ANY7,360 +1.63% AUTOWALLIS160 +3.13% WABERERS4,880 -0.41% BUMIX9,575.68 +0.43% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,196.06 +0.34% BUX102,033.1 +0.64% MTELEKOM1,788 +0.89% MOL2,770 +0.58% OTP29,640 -0.1% RICHTER10,580 +1.61% OPUS562 +4.09% ANY7,360 +1.63% AUTOWALLIS160 +3.13% WABERERS4,880 -0.41% BUMIX9,575.68 +0.43% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,196.06 +0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BÉT
4iG

Történelmi pillanat a budapesti tőzsdén: áttörte az üvegplafont a 4iG

Kerek számhoz ért a kurzus. Legutóbb hadiipari részlegével kapcsolatban került a portálok címlapjára a 4iG.
Murányi Ernő
2025.10.10, 16:05
Frissítve: 2025.10.10, 16:28

Történelmi magasságba tört pénteken a 4iG részvényárfolyama, először lépte át a 3000 forintos álomhatárt a technológiai cég kurzusa délután négy óra után néhány perccel.

drón, 4ig, protar
Fotó: 4iG

A cégről amúgy folyamatosan érkeznek a hírek. Legutóbb kedden került a címlapokra a hadiipari szegmensét folyamatosan kiépítő csoport. A kormány ugyanis nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette a Rába Járműipari Holding felvásárlását, ami mentesíti a céget a magyar versenyhatósági engedélyezés alól. 

A 4iG emellett a Balkánon is megkezdte a jóváhagyási folyamatot a Rába feletti irányításszerzéshez.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény16:50:37
Árfolyam: 2,995 HUF +90 / +3.01 %
Forgalom: 718,333,400 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Rába-akvizíció mellett a 4iG csoport más hadiipari felvásárlásai is nemzetstratégiai besorolást kaptak: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. irányítást szerezhet az N7 Defence Holding, a Hirtenberger Defence Systems, valamint a VAB Kft. felett is. 

A 4iG ezzel a magyar védelmi ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat, miközben fokozatosan integrálja a hadiipari, informatikai és távközlési érdekeltségeit.

Egy évvel ezelőtt 785 forinton állt a 4iG árfolyama, s augusztus 27-én törte át a 2000 forintos lélektani határt. Egy év alatt közel négyszeresére, egy bő hónap alatt pedig 50 százalékkal erősödött a részvény.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu