Megint nagyot kaszáltak a pesti tőzsde sztárrészvényével, csúcson járt az OTP

Remek hangulatban drágultak a hazai tőzsdei eszközök kedden, a pesti tőzsde jelentősen felülteljesítette nyugat-európai társait. A BUX 0,9 százalékos menetelést követően 106 293 ponton zárta a napot. A vezető magyar részvényindexet ezzel kevesebb mint 500 pont választja már csak el az újabb történelmi csúcstól.

Csúcsközelben a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A blue chip részvények közül a Mol vitte a prímet. A Dunai Finomító újraindulása és a Morgan Stanley céláremelése mellett 4,3 százalékot ralizott az olajtársaság papírjainak kurzusa, egészen 2938 forintig.

Az OTP 0,1 százalékkal került feljebb, 31 270 forintig, de napközben új csúcson is járt az első számú hazai bankpapír. A Richter 0,3 százalékkal 10 470 forintig erősödött, a Magyar Telekom pedig 1,2 százalékkal 1802 forintig menetelt.

A kispapíroknál folytatódott a Rába ralija, kedden is közel 10 százalékkal ugrott feljebb.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint számára szintén kedvezően alakult a keddi kereskedés. A hazai fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is háromhetes csúcsra ért. Az euróval szemben 0,1 százalékos előnyre tett szert a pesti tőzsdezárásig a forint, a váltási árfolyam ezzel 388,2 forintig jött vissza.

A dollárhoz képest 0,2 százalékkal értékelődött fel a magyar pénz, a keresztárfolyam ezzel benézett 333 forint alá.

A régiós devizákhoz mérve is pozitív a kép. A lengyel zloty 0,05 százalékkal, a cseh korona 0,14 százalékkal kerül kevesebbe. A hét második felében előbb a Fed, majd az EKB kamatdöntésére figyelhetnek a befektetők, majd a hazai GDP-adat is hozhat nagyobb mozgásokat a forintpiacon.