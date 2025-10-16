A tajvani TSMC Trump kottájából játszik, rekordprofit lett a jutalma
Brutális negyedéven van túl a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., azaz a TSMC: a világ legnagyobb szerződéses csipgyártójának bevételeit 30 százalékkal, nyereségét 39 százalékkal dobta meg a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálásához fejlesztett csipek iránti dinamikusan bővülő kereslet.
A társaság bevétele 32,32 milliárd amerikai dollár volt a szeptemberrel zárult három hónapban, ebből 14,76 milliárd dollárnyi tiszta profitot tudtak kipasszírozni, ami bődületes rekordnak számít. A társaság immár sorozatban a hatodik negyedévben tudta két számjegyű dinamikával növelni az adózott nyereségét, s ezúttal is kenterbe verte a 13,65 milliárd amerikai dollárról szóló elemzői konszenzust. A legnagyobb globális technológiai vállalatokat, mint
- az Nvidia
- az Apple,
- a Microsoft,
- az Aphhabet
- és az Amazon
a legfejlettebb csipekkel ellátó tajvani vállalat töretlen fejlődésére a legnagyobb kockázatot most az amerikai vámok sorsa jelenti. Donald Trump általános, 20 százalékos vámmal sújtja a tajvani importtermékeket, de részint a fent említett óriásvállalatok nyomására az elnök a félvezetőipari termékekkel kivételt tett, a büntetővámok egyelőre nem vonatkoznak rájuk.
A TSMC nem számol az amerikai védővámokkal
Igaz, ha a TSMC nem exportálna az Egyesült Államokba, az beláthatatlan következményekkel járna a technológiai iparra, különösen a mesterséges intelligenciára (MI) épülő adatközpontok sínylenének meg egy ilyen forgatókönyvet, ám erről szó sincs. A 20 százalékos vám érvényesítése pedig masszív és tovaterjedő inflációs hatást váltana ki.
Fenyegetőzni ettől még persze lehet, ezt Donald Trump nemegyszer meg is tette. Utóbb már nem is 20, hanem 100 százalékos vámmal riogatta az Amerikába exportáló csipgyártókat, mondván, vigyék a termelésüket a USA-ba, és akkor nyugtuk lesz, nem kell a vámokkal vacakolniuk.
Óriásüzlettel kopogtattak be Trumphoz
A TSMC értett a szóból, s 100 milliárd dolláros friss beruházási csomaggal kopogtatott be tavasszal az amerikai elnöknél. A tajvaniak már Joe Biden kormányának támogatásával is építettek egy óriásgyárat az arizonai Phoenixben, ahol a három ütemben készülő komplexum első egységét az év elején állították termelésbe, itt a 4 nanométeres (N4) technológiával gyártják a csipeket.
A második ütem kivitelezése folyamatban van, a harmadik építését pedig már a Trump-érában, idén áprilisban jelentették be. Ezeknek a teljes költsége eléri a 65 milliárd dollárt. A TSMC ezenfelül ígérte be Trumpnak a 100 milliárd dolláros újabb csomagot. Ez egy kutatás-fejlesztési központ mellett öt csúcstechnológiás gyártóközpont létrehozását tartalmazza, szintén arizonai helyszínen.
Érdekesség, hogy Trump ennek a csomagnak a washingtoni bejelentésekor is a vámokkal vagdalkozott, mint mondta,
a TSMC 25 százalékos büntetővámtól mentesül azzal, hogy az amerikai vállalattörténet legnagyobb volumenű külföldi beruházását valósítja meg.
Csak a kivitelezés 40 ezer építőipari munkahelyet teremt, a komplexum pedig 10 ezer magasan kvalifikált szakembernek ad majd munkát.
A TSMC szárnyalását tehát az amerikai óriásberuházások és az ultraintelligens csipek iránti őrült kereslet garantálja, ennek megfelelően a társaság a folyó, negyedik negyedévre 24 százalékos bevételnövekedést tervez, ami elmarad ugyan a most elért 30 százaléktól, de így is megsüvegelendő. Ahogy a 42 milliárd amerikai dolláros összeg is, amit a tajvaniak az idén kutatás-fejlesztési célokra fordítottak-fordítanak – a beruházási keret nélkül.
Nem is csoda, hogy a TSMC árfolyama az idén már 38 százalékos pluszban jár, meghaladva a széles tajvani piacot lefedő TAIEX tőzsdeindex 20 százalékos erősödését.