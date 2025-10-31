UBM: ötödével, közel 240 milliárd forintra növelte árbevételét a BÉT agrármultija

Hazánk piacvezető takarmánygyártó, és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoportja a június 30-án végződő üzleti évében éves bázison 20,8 százalékkal, 239,93 milliárd forintra növelte konszolidált árbevételét – derül ki az UBM Holding pénteki közgyűlésén elfogadott éves beszámolójából.

Fotó: UBM

Jelentős volumen- és árbevétel-növekedés jellemezte az évet

A lezárt üzleti évben az UBM csoport tovább erősítette pozícióját a hazai és nemzetközi piacokon. A rekordszintű árbevétel ellenére a cégcsoport 45 millió forint adózás előtti veszteséget szenvedett el a bázisidőszakban termelt 1,93 milliárd forintos nyereség után.

A negatív eredményt elsősorban egyszeri tételek, egy vevő fizetésképtelensége miatt elszámolt jelentős mértékű értékvesztés és az állattartási szegmens – a korábbi évekhez képest – nagyobb volatilitása és gyengébb teljesítménye okozta.

A kibocsátási volumenek jelentősen növekedtek, a gyártott takarmányok mennyisége 6 százalékkal, 481 ezer tonnára nőtt, míg a commodity szegmensben a fő fehérjehordozók – szójadara és szójabab – kereskedelme 49 százalékkal, 356 ezer tonnára emelkedett, a szemes termények és olajos magvak volumene pedig 19 százalékkal, 1,25 millió tonnára bővült.

A teljes gyártott és kereskedett forgalom így összességében közel 20 százalékkal, csaknem 2,1 millió tonnára nőtt az üzleti évben.

Nyugat-Európa az UBM legnagyobb exportpiaca

Az UBM csoport jelenleg 20 országba exportál – ám a stratégiai célországok köre folyamatosan bővül –, és teljes konszolidált árbevételének már több mint harmada (34,2 százaléka) Nyugat-Európából – elsősorban Olaszországból, Németországból és Ausztriából – származik.

A cégcsoport konszolidált árbevételének 44,1 százaléka érkezik a magyar piacról, míg 55,9 százaléka export tevékenységből ered.

A cégcsoport a lezárt üzleti évben is folytatta külföldi beruházásait és nemzetközi terjeszkedését:

Az UBM a tervek szerint körülbelül 50 millió eurós, azaz mintegy 20 milliárd forintos összértékű beruházást hajt végre Kazahsztánban, aminek köszönhetően 15 százalékkal bővülhet a cégcsoport árbevétele. A beruházás első ütemében, idén ősszel a KazFoodProducts és az UBM csoport megkezdi a közép-ázsiai ország legnagyobb, évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzemének építését. Emellett az UBM várhatóan 2028-ig három, egyenként mintegy 100 ezer tonna éves kapacitású takarmánygyárat, továbbá egy laboratóriumot és egy oktatási központot is épít a közép-ázsiai országban.

A csoport sikeresen lezárta a világ egyik legnagyobb takarmánygyártójának számító holland Royal Agrifirm Group részeként működő Agrifirm Magyarország Zrt. felvásárlását. A tavaly közel 28 milliárd forintos nettó árbevételt produkáló, a baromfitakarmányok gyártása területén Magyarországon vezető szerepet betöltő cég UBM Nutrition Zrt. néven, az UBM csoport részeként folytatja tevékenységét. A tranzakció erősíti az UBM baromfitakarmány-piaci jelenlétét, és várhatóan mintegy 40 százalékkal, közel 850 ezer tonnára növeli a csoport teljes hazai gyártókapacitását.

A Mangal Ilona Sertéshizlalda Kft. tulajdonrészének megvásárlásával az UBM 2023-ban lépett be az agrárintegráció állattartás szegmensébe. Az elmúlt egy évben jelentősen erősödött az UBM élőállat-termelési vertikuma annak köszönhetően, hogy a sertésintegráció kibocsátása – újabb bérhizlaló telepek bevonásának eredményeképpen – mostanra mintegy 240 ezer sertésre emelkedett éves szinten.

A lezárt üzleti évben az UBM üzembe helyezte a közel 1,8 milliárd forintból felépített, 4 MW teljesítményű nyírmeggyesi naperőművét, amelynek köszönhetően az UBM Feed Zrt. által működtetett takarmánykeverő gyárak és egyéb üzemek villamosenergia-szükségletének 64 százalékát biztosítja majd megújuló energiaforrásból a cégcsoport.

Alapfeltétel a fenntarthatóság

Az UBM az egyik legnagyobb hazai mezőgazdasági cégcsoportként elkötelezett a fenntartható működés mellett, és az ESG szemléletet stratégiai szinten integrálta vállalati működésébe, törekedve arra, hogy a fenntarthatóság terén is az iparág zászlóshajójává váljon. A cégcsoport 2030-ig célul tűzte ki a Scope 1 és 2 üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékos, valamint a Scope 3 kibocsátás 15 százalékos fajlagos csökkentését. Emellett folyamatos fejlesztéseken dolgozik a hulladékcsökkentés és az energiahatékony működés előmozdítása érdekében is.