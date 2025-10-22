Egyszerű trükk, amivel megóvhatjuk a pénzünket - ezzel kikerülhetjük a banki csalásokat
Egyre több banknál elérhető a virtuális bankkártya, amely egyszerű és biztonságos megoldást kínál az online és mobilfizetésekhez. Saját kártyaszámmal, lejárati idővel és CVC-kóddal rendelkeznek, de fizikai formában általában nem léteznek, vagy nem alkalmasak készpénzfelvételre. A virtuális kártyák legfontosabb előnye, hogy önálló alszámlához kapcsolódnak, így a fő számlától függetlenül kezelhetők. Ennek köszönhetően egy esetleges adatlopás vagy visszaélés esetén a csalók legfeljebb az alszámlán elérhető összeget kaparinthatják meg, a teljes számlaegyenleg biztonságban marad.
Virtuális bankkártya: hogyan működik és milyen biztonsági funkciói vannak?
A digitális kártyák igénylése jellemzően a netbankból vagy mobilalkalmazásból történik, és gyakran beállítható vásárlási limit, illetve biztonsági kód (3D Secure) védi őket. Ha ellopnák az adatokat, az elkövetők csak az alszámlán lévő összeget érhetik el, és a kártyaadatok cseréje egyszerűen megoldható. Egyes szolgáltatók egyszer használatos virtuális kártyákat is kínálnak, amelyek azonnal érvénytelenné válnak egy tranzakció után, ezzel is növelve a biztonságot.
Fizikai kártyák digitalizálása és mobilfizetés
A fizikai kártyák digitalizálásával, például Apple Pay vagy Google Wallet használatával a vásárlások még kényelmesebbek és biztonságosabbak lehetnek, mivel a telefon NFC-technológiájával érintésmentesen fizethetünk.
A virtuális kártyák funkcionalitása azonban bankonként eltérő:
míg egyesek kizárólag online vásárlásra használhatók, másokkal akár üzletekben is, és a készpénzfelvétel is működhet velük
Bankok, amelyek kínálnak virtuális kártyát:
Gránit Bank
- Azonnal elérhető digitális kártya számlanyitás után
- Használható érintéses mobilfizetésre
- Nincs fizikai kártya, kártyaadatok a mobilbankban elérhetők
OTP Bank
Kétféle virtuális kártya:
- Egyik akár készpénzfelvételre is alkalmas (Mastercard)
- Másik kizárólag internetes vásárlásra (webKÁRTYA)
- Díjak és funkciók eltérők
Raiffeisen Bank
- Virtual No Plastic Mastercard
- Azonnal elérhető mobilbankban
- Csak online vásárlásra
Erste Bank
- Virtuális Visa kártya, főként online vásárláshoz
- Vásárlási limit beállítható
CIB Bank
- Visa Internetkártya, kizárólag internetes vásárlásra
- Igénylés internetbankon vagy bankfiókban
Revolut
- Ingyenes virtuális Visa vagy Mastercard kártya
- Egyszer használatos virtuális kártya is elérhető
- Mobilfizetésre is használható
Wise
- Több pénznemet kezelő virtuális kártya
- Fizikai kártya igénylése szükséges a használathoz
- Mobilalkalmazásban kezelhető
A fizikai kártya elkészítése és kézbesítése akár 8-10 munkanapot is igénybe vehet, míg a virtuális változat azonnal aktiválható. Egyes digitális kártyák csak a fizikai kártya aktiválásáig érvényesek, ezért ha hosszabb távon is szeretnénk biztonságosan és tudatosan költeni, érdemes olyan megoldást választani, amely korlátlan ideig használható. Fontos továbbá, hogy olyan bankot válasszunk, ahol ez a szolgáltatás elérhető, mert nem mindenhol kínálják.
Bankok, amelyek jelenleg nem kínálnak virtuális kártyát:
- K&H Bank
- MagNet Bank
- MBH Bank
- UniCredit Bank