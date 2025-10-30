Rácáfolt a várakozásokra a Volkswagen, a Nexperia-ügy miatt azonban borotvaélen táncol a termelés

Az iparág kedvezőtlen helyzete és a Porsche stratégiaváltását terhelő magas költségek, illetve a szintén abból eredő goodwill-leírás dacára a Volkswagen (VW) a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint ahogy azt az elemzők várták – derül ki a német autógyártó csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.

Volkswagen: veszélyben a termelés? / Fotó: AFP

Egész jól teljesített a Volkswagen

A vállalat értékesítései az előző év azonos időszakához mérten 2,3 százalékkal, 80,305 milliárd euróra nőttek, miközben a piaci előrejelzések átlaga mindössze 76,75 milliárd euró volt. Az üzemi eredmény ugyan a tavalyi 2,8 milliárd eurós pluszból, 1,3 milliárd eurós veszteségbe fordult, az üzemi árrés mínusz 1,6 százalékra esett, ám az elemzői konszenzus mínusz 2,2 százalékra lőtte be a negatív marzsot.

A VW ráadásul megerősítette, hogy a bevételei idén az egész évet tekintve a tavalyi szinten maradnak, az üzemieredmény-ráta pedig plusz 2 és 3 százalék közé várható.

A Volkswagen befektetői enyhén megkönnyebbültek, mivel a csoporthoz tartozó Porsche múlt héten közzétett gyorsjelentését követően, amely szerint a stratégiaváltás a csoport eredményeit 5,1 milliárd euróval terheli meg, valamint az amerikai vámtarifák emelésének ismeretében már senki sem számított diadalmenetre.

A részvények kora reggel nagyjából 1,7 százalékkal emelkedtek, később, a délelőtt folyamán azonban az árfolyamnyereség nagy része elillant, sőt 1,7 százalékkal, 90,5 euró alá gyengültek.

A JPM elemzője is meglepődött

Az első kilenc hónapot tekintve továbbra is vegyes képet látunk. Egyrészt a belső égésű motoros és elektromos járműveink piaci sikere tagadhatatlan. A termékoffenzíva kifizetődik. Európában minden negyedik elektromos autót a Volkswagen csoport adja el, amellett továbbra is jól haladunk a szerkezetátalakításban

– jegyezte meg Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója.

Másrészt az eredmény lényegesen gyengébb, mint az előző évben, ami részben az alacsonyabb árrésű elektromos járművek felfutásának következménye. Ezen felül 7,5 milliárd euró extra teher nyomta a konszernt, elsősorban a megemelt amerikai vámok, a Porsche stratégiájának 180 fokos fordulata, továbbá goodwilljének ezzel összefüggő leírása miatt.

E terheket figyelembe véve az üzemi árrése 5,4 százalék lett volna, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztességes eredmény

– fűzte hozzá.