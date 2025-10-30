Rácáfolt a várakozásokra a Volkswagen, a Nexperia-ügy miatt azonban borotvaélen táncol a termelés
Az iparág kedvezőtlen helyzete és a Porsche stratégiaváltását terhelő magas költségek, illetve a szintén abból eredő goodwill-leírás dacára a Volkswagen (VW) a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint ahogy azt az elemzők várták – derül ki a német autógyártó csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.
Egész jól teljesített a Volkswagen
A vállalat értékesítései az előző év azonos időszakához mérten 2,3 százalékkal, 80,305 milliárd euróra nőttek, miközben a piaci előrejelzések átlaga mindössze 76,75 milliárd euró volt. Az üzemi eredmény ugyan a tavalyi 2,8 milliárd eurós pluszból, 1,3 milliárd eurós veszteségbe fordult, az üzemi árrés mínusz 1,6 százalékra esett, ám az elemzői konszenzus mínusz 2,2 százalékra lőtte be a negatív marzsot.
A VW ráadásul megerősítette, hogy a bevételei idén az egész évet tekintve a tavalyi szinten maradnak, az üzemieredmény-ráta pedig plusz 2 és 3 százalék közé várható.
A Volkswagen befektetői enyhén megkönnyebbültek, mivel a csoporthoz tartozó Porsche múlt héten közzétett gyorsjelentését követően, amely szerint a stratégiaváltás a csoport eredményeit 5,1 milliárd euróval terheli meg, valamint az amerikai vámtarifák emelésének ismeretében már senki sem számított diadalmenetre.
A részvények kora reggel nagyjából 1,7 százalékkal emelkedtek, később, a délelőtt folyamán azonban az árfolyamnyereség nagy része elillant, sőt 1,7 százalékkal, 90,5 euró alá gyengültek.
A JPM elemzője is meglepődött
Az első kilenc hónapot tekintve továbbra is vegyes képet látunk. Egyrészt a belső égésű motoros és elektromos járműveink piaci sikere tagadhatatlan. A termékoffenzíva kifizetődik. Európában minden negyedik elektromos autót a Volkswagen csoport adja el, amellett továbbra is jól haladunk a szerkezetátalakításban
– jegyezte meg Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója.
Másrészt az eredmény lényegesen gyengébb, mint az előző évben, ami részben az alacsonyabb árrésű elektromos járművek felfutásának következménye. Ezen felül 7,5 milliárd euró extra teher nyomta a konszernt, elsősorban a megemelt amerikai vámok, a Porsche stratégiájának 180 fokos fordulata, továbbá goodwilljének ezzel összefüggő leírása miatt.
E terheket figyelembe véve az üzemi árrése 5,4 százalék lett volna, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztességes eredmény
– fűzte hozzá.
„A megemelt amerikai vámok és az ebből eredő negatív volumenhatások évente akár ötmilliárd eurós terhet is jelenthetnek a csoport számára, ráadásul még határozatlan ideig. Ezért a már elfogadott programjainkat következetesen végre kell hajtanunk, és új megközelítéseket is kell kidolgoznunk. Ebben pedig nagy hangsúlyt kap majd, hogy célzottan állítsuk be a gyártási volument, és a vállalaton belüli szinergiákat is még jobban kiaknázzuk.”
A Porsche stratégiaváltása miatti kényszerű leírások nélkül az árrés tulajdonképpen kifejezetten erősen alakult volna
– dicsérte a VW teljesítményét Jose Asumendi, a JPMorgan szektorelemzője. Emellett kiemelte a magas nettó likviditást és az erős nettó készpénzforgalmat is.
A Volkswagen csipellátása a jövő héten még biztosított
A Volkswagen szóvivője közben kitért az utóbbi időben nagy port felvert Nexperia-ügyre is, amelynek következtében egy korábbi közlemény szerint a VW két németországi gyárában is leállítják a Golfok és Tiguanok gyártását. Erre mindenesetre még nem a jövő héten kerül sor, hiszen – mint kiemelték – a fenyegető csiphiány ellenére a jövő héten nem lesz termelésleállás.
A Nexperia holland csipgyártó szállítási nehézségei eddig nem befolyásolták a Volkswagen-konszern német üzemeiben folyó termelést, és a dolgok jelen állása szerint a termelés a következő héten is minden németországi telephelyen biztosított, és ez érvényes
- az Audira,
- a Porschére,
- valamint a VW csoport haszonjárműveket gyártó leányvállalataira is
– közölte a szóvivő a megnyugtató hírt egy megkeresésre válaszolva.
Hozzátette azonban, hogy azt viszont egyelőre nem tudják, hogy azután mi történik.
A dinamikusan változó helyzet fényében a Volkswagen-konszern termelési hálózatára rövid távon gyakorolt hatások továbbra sem zárhatók ki teljesen
– fogalmazott a szóvivő.
Megkezdték az alternatív beszállítók felkutatását
A Volkswagen-konszern továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn beszállítóival, és továbbra is vizsgálja az alternatív beszerzési lehetőségeket, hogy minimalizálja az esetleges hatásokat az ellátási láncára
– hangsúlyozta a szóvivő.
Mint ismert, a Nexperiánál beszállítási problémák léptek fel, miután a holland kormány átvette az ellenőrzést a kínai anyavállalat irányítása alatt álló cég felett. Ezt követően Kína leállította a Nexperia-termékek, például az autóipari csipek exportját.
Német lapvélemények szerint a háttérben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi vita áll.
A Nexperia egyébként nem közvetlen beszállítója a Volkswagen-konszernnek, ám a Volkswagen beszállítói a cég csipjeit beépítik a Volswagennek szánt járműalkatrészekbe is.
A Volkswagen részvényárfolyama év eleje óta egyébként 5,6 százalékkal emelkedett, az elemzők többsége vételre ajánlja a papírt.