Wizz Air: ennél mélyebbre már nem süllyedhet a részvény?

Murányi Ernő
2025.10.16., 15:00
Fotó: shutterstock

Miután szerdán nagy – az átlagosat 80 százalékkal meghaladó – forgalom mellett újabb kéthavi mélypontra, 1090 pennyre esett a Wizz Air záróára Londonban, másnap úgy tűnik, sikerült némileg elrugaszkodnia az árfolyamnak.

Wizz Air Warsaw,,Poland,-,October,17,,2023:,Passengers,Board,A,Wizz
Mélypontra ért a Wizz Air kurzusa / Fotó: Teal Sun / Shutterstock

Mélypontra került a Wizz Air kurzusa

Csütörtökön fél 11-re már 1,7 százalékkal, 1110 pennyig erősödött a papír. Ezzel együtt az elmúlt öt nap alatt 5 százalékkal esett a Wizz Air kurzusa, év eleje óta pedig már 23 százalékos, míg az elmúlt 52 hétben 13 százalékos mínuszt szedtek össze a magyar gyökerű fapados légitársaság részvényei.

Eközben a Ryanair idén eddig 30, egy év alatt pedig 43 százalékkal drágult, ám messze jobban teljesített az easyJet is, amely év vége óta 14, tavaly október óta pedig 9 százalékkal került lejjebb. Persze utóbbi részvény esetében a hó elején eléggé felhajtották az árfolyamot a légitársaság felvásárlásáról szárnyra kapott hírek.  

A brit FTSE 100 index egyébként január 1. óta 14 százalékkal nőtt.

Éppen ideje volt már a fordulatnak, hiszen a papír relatív árfolyamerős indexe 30 alá került, ami arra utal, hogy jelentősen túladottá vált.

A Wizz Air részvényei jelenleg a következő évre becsült egy részvényre jutó nyereség (EPS) 39-szeresén, míg az elmúlt 12 hónap során kitermelt EPS 7,5-szeresén forognak. A vállalat teljes tőzsdei kapitalizációja a könyv szerinti érték 3,5-szeresén áll.

Az elemzők derűlátóbbak

Az elemzők amúgy jóval optimistábbak a Wizz Airrel kapcsolatosan, hiszen az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) elemzői konszenzusa átlagosan 1383 pennys célárat ad, ami mintegy 25 százalékos felértékelődési potenciált tartalmaz. Ennek ellenére mégsem ajánlják vételre a részvényt, ehelyett tartást javasolnak.

A konszenzust alkotó 23 elemző közül 14-en tartásra, öten vételre, négyen eladásra ajánlják a papírt.

Pedig a legfrissebb hírek szerint 2027-re véget érhet a Wizz Air hajtómű-kálváriája.

A cégvezetés szintén meglehetősen optimista, a Reuters csütörtöki híre, hogy 1200 pilóta képzését kezdi meg a vállalat, a jelöltek közül 240 a Brit-szigetekről származik.

A kiválasztási folyamat körülbelül hat hónapig tart, amelyet két év képzés követ, úgyhogy 2028-tól léphetnek szolgálatba az újoncok.

A Wizz Air jelenleg 2800 pilótát foglalkoztat, köztük több mint 250-et az Egyesült Királyságban.    

  

