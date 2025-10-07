Már látszik a vége a Wizz Air hajtómű-kálváriájának, de garancia nincs rá

Tovább folytatódik a Wizz Air légitársaság kálváriája az Airbus repülőgépek hajtóművei kapcsán, ám a cég pénzügyi vezetője, Ian Main szerint 2027 végére rendeződhet a földre kényszerített gépek kérdése.

Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Egyre kevesebb Wizz Air-repülő kénytelen rostokolni

A pénzügyi vezető kedden, egy prágai iparági konferencián beszélt minderről, ahol azt is elárulta, hogy a földre parancsolt gépek száma mára 38-ra csökkent a közel 60-at elérő csúcsról. A diszkont-légitársaság féléves jelentésében még arról számolt be, hogy 41 repülőgép tart kényszerszünetet a Pratt & Whitney hajtóművek problémái miatt – írja a Reuters.

Azonban a pénzügyi vezető megszólalása után a Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József arról beszélt újságíróknak Gdanskban, hogy a cég itt nem a saját szerencséjének kovácsa, és ki van szolgáltatva a hajtóművek gyártójának.

Szeptemberben a cégvezető arról is beszélt, hogy 2027 közepére fordítaná meg a légitársaság szerencséjét, és jó esélyt lát arra, hogy 2027 végére az összes földre parancsolt gép üzemképes lesz, ám erre nincs abszolút garancia.

A hajtóművek problémái nagyon megnehezítették a légitársaság dolgát

A fapados légitársaság az elmúlt években nehezen veszi fel a versenyt riválisaival az RTX tulajdonában lévő Pratt & Whitney hajtóművek problémái miatt, ami megakadályozza azt is, hogy a Wizz Air megfelelő mértékben bővítse kapacitásait. Malin szerint a gyártó már jelzi, hogy van pár elérhető hajtómű, ám ebből a légitársaság még nem sokat tapasztalt. A pénzügyi vezető szerint

ez rendkívül bosszantó, hiszen a cég már két és fél éve küzd a hajtóművek okozta gondokkal.

Szeptemberben Chris Calio RTX-vezér arról beszélt, hogy stabilizálódott a Pratt & Whitney hajtóművek miatt földre kényszerített gépek száma, sőt hamarosan csökkenni is fog, de még sok a teendő. A vállalat mindenesetre a javítási és karbantartási költségek 30 százalékos növekedésére számít idén.