Üzleti osztállyal kísérletezik a Wizz Air, de fapados módra
Már a Wizz Air sem tud ellenállni a légitársaságok körében terjedő prémiumizációnak, így a fapados légitársaság repülőgépein is megjelenik az üzleti osztály. Azonban az olcsó árairól ismert vállalatnál ez is meglehetősen lecsupaszított módon jelenik majd meg decembereben, egyelőre csak néhány járaton.
Ne számítsunk nagy luxusra a Wizz Air üzleti osztályán
A cég kereskedelmi és működési vezetője, Michael Delehan kedden arról beszélt, hogy a lehetőség keretében a középső szék szabadon marad, ami növeli a könyök helyét és megkönnyíti a beszállást, ám más extrákkal nem jár majd. A Bloomberg beszámolója szerint a lehetőség decemberben öt útvonalon indul, egybek mellett London, Róma és Budapest érintésével.
A Wizz Air üzleti osztályára szóló jegyek nem fognak többe kerülniu, mintha két jegyet vennénk, Delehan szerint ugyanis nem nyerészkedni akar a légitársaság a lehetőséggel. Ugyanakkor az utasok nem számíthatnak a hagyományos légitársaságok üzleti osztályán megszokott ellátásra sem, bár később lehetséges, hogy az utasok kapnak egy kávét vagy valami egyszerű frissítőt.
De egyébként az ezeken a helyeken ülő utasok ugyanazt az ellátást kapják majd, mint a többiek.
A lépés mintegy hat évvel azután következik, hogy Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója pont azért kritizálta a hagyományos légitársaságokat, mert az üzleti osztályok üzemeltetése erősen hozzájárul a karbonkibocsátáshoz.
A magasabb színvonalú szolgáltatások iránt nő a kereslet
A fapados légitársaságok a tengerentúlon is egyre több felsőkategóriás kiegészítőt kínálnak, hogy versenyre kelljenek a hagyományos légitársaságokkal, miután egyre nő a kereslet a magasabb színvonalú szolgáltatások iránt. Delehan szerint bár továbbra is erős a kereslet az olcsó európai repülés iránt, de annak is fejlődnie kell.
A Wizz Air mindeközben azért is küzd, hogy ellenőrzés alatt tudja tartani költségeit, amit a Pratt & Whitney hajtóművek problémái miatt földre parancsolt gépek kérdése is nehezít. A légitársaság részvényei így az idei év eleje óta mintegy 25 százalékot veszítettek értékükből.