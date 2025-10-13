Rettenetes balesetet szenvedett a népszerű autó, zuhannak a gyártó részvényei – a sofőrt az arra járók nem tudták kimenteni a lángoló járműből

Bajba kerülhet az autópiacon az eredetileg telefonokat gyártó Xiaomi, miután egy autója lángra lobbant a kínai Csengtu városában. A kínai közösségi médiában keringő felvételek szerint a SU7 elektromos szedánban legalább egy utas is tartózkodott, és bár a járókelők igyekeztek őt kiszabadítani, nem tudták kinyitni az ajtót.

A Xiaomi gyorsan meghódította az autók piacát is, ám a szörnyű baleset fékezheti a márka népszerűségét / Fotó: Robert Way / Shutterstock

Zuhan a Xiaomi árfolyama a szörnyű baleset után

A helyi sajtóban megjelent információk szerint egy személy rekedt a sofőrülésen, ám hivatalos jelentés nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy neki mi lett a sorsa. Az eset ugyanakkor rávilágít a teljesen elektromos ajtók okozta kihívásokra, mely már a Tesla számára is többször gondot okozott. A Xiaomi részvényei hétfőn 8,7 százalékot is zuhantak az eset után, és később is több mint 6 százalékos mínuszban voltak.

Ez nem az első eset, hogy egy baleset tépázza meg a Xiaomi árfolyamát, hiszen amikor szintén egy SU7-es szenvedett halálos balesetet egy kínai autópályán, a cég árfolyama zuhanásnak indult – írja a Bloomberg. Az eset után a Xiaomi önvezető szoftverével kapcsolatban is megszaporodtak a kérdések. Azonban később az árfolyam felépült, hiszen

jelenleg a Xiaomi eladásainak csak a cég gyártási kapacitása szab határt,

miközben az autógyártó a hibát a múlt hónapban szoftverfrissítéssel orvosolta.

Az elektromos zárak biztonsága körül sok a kérdés

A mostani baleset után nagyobb figyelem irányulhat az elektromos zárra, amelyet a Tesla tett népszerűvé, ám amelynek a meghibásodása súlyos problémákat okozhat baleset esetén. Az amerikai hatóságok vizsgálatot is indítottak az amerikai autógyártó egyes Model Y típusú autóin található elektromos kilincsek kapcsán, míg a kínai hatóságok a teljesen az ajtóba süppedő zárak betiltását fontolgatják.

Az amerikai vizsgálatot napokkal azután jelentették be, hogy sajtóhírek szerint többen meghaltak, miután az áramellátást elvesztő ajtókat nem lehetett kinyitni balesetek után.