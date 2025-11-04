4iG: bejönnek a növekedési tervek, kiemelkedő nyereséget és rekordárbevételt jelentettek
A 4iG IFRS szerinti konszolidált nettó árbevétele az első három negyedévben 538 milliárd forint volt, amely 7,91 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát - közölte a csoport pénteken tőzsdezárás után.
Továbbra is növekedési pályán a 4iG
Az EBITDA 192,66 milliárd forintra nőtt (+13,48%), az EBITDA-marzs 36 százalékot ért el, mutatva a csoport stabil jövedelmezőségét.
A konszolidált adózott eredmény elérte a 7,9 milliárd forintot.
A devizaárfolyamok kedvező alakulásának köszönhetően 14,2 milliárd forint nem realizált árfolyamkülönbözetet ért el a cég.
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített kimutatásban a korábbi akvizíciók utáni vételárallokációs hatás 16,9 milliárd forinttal, a transzformációs program ráfordításai pedig további 10,1 milliárd forinttal befolyásolták negatívan az eredményt.
A vételárallokációs hatásoktól és a transzformációs program költségeitől megtisztított adózott nyereség 34,9 milliárd forint volt 2025 első kilenc hónapjában.
A harmadik negyedév erős teljesítménye tovább támogatta a cégcsoport növekedési pályáját: az időszak nettó árbevételének 87 százalékát a távközlési divízió adta, miközben a vállalatcsoport űr- és védelmi üzletágának bővülése egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a 4iG Csoport stratégiájában, illetve a középtávú növekedési kilátásaiban.
Jelentős stratégiai előrelépés a 4iG SDT-nél
A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a negyedév során jelentős stratégiai előrelépést tett egy a hazai és közép-kelet-európai régióban is meghatározó védelmi ipari portfólió kialakításának érdekében:
- 96 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében,
- a 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést,
- megerősítette hazai- és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group);
amely mellett tovább bővítette és szorosabbra fűzte űripari partnerségeit olyan globális vállalatokkal, mint az amerikai Axiom Space, vagy a francia Eutelsat.
A távközlési üzletág is számottevően erősödött a harmadik negyedévben. A PR-Telecom Zrt. akvizíciójának lezárása növelte a csoport hálózati lefedettségét és ügyfélállományát, míg a Netfone Távközlési Kft. megvásárlása tovább szélesíti a 4iG mobilpiaci jelenlétének lehetőségeit.
Bővülő kapcsolatrendszer
A cégcsoport emellett tovább erősítette stratégiai együttműködéseit az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai és távközlési szereplőivel, köztük a Mubadala és az e& (etisalat by e&) vállalatokkal.
A Mubadala a jövőben elsősorban tőkepiaci, technológiai befektetések és akvizíciós lehetőségek terén kínálhat partnerséget a 4iG számára, míg az e& potenciális együttműködő félként jelenhet meg a tengeralatti adatkapcsolati projektek tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében, amelyek a Közel-Kelet, Észak-Afrika és Európa közötti digitális összeköttetés erősítését célozzák.
Mindeközben a 4iG csoport lényeges előrelépést ért el az Egyiptomot és Albániát összekötő tengeralatti adatkábel-beruházás kapcsán is, amely elnyerte az Európai Bizottság támogatását, az erről szóló nyilatkozatot Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke írta alá, a Tiranában rendezett EU Nyugat Balkán Fórumon.
A beruházás jelentős infrastrukturális kapacitásfejlődést, valamint működési biztonságot nyújthat Európának. A kapcsolódó adatközpontok és földfelszíni gerinchálózat kiépítésével e fejlesztés az egyike lehet a meghatározó alternatív adatforgalmi útvonalaknak a térségben.
Megerősítették a növekedési kilátásokat
A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását,
amelyet a Transzformációs Program lezárásával realizálható szinergiák kiaknázása, a hazai piacon egyedülálló hálózati infrastruktúrára és szolgáltatásportfólióra épülő 2Connect Kft. elindulása, valamint az informatikai üzletág hagyományosan erős negyedik negyedéves teljesítménye is alátámaszt.
A 4iG a következő időszakban is elkötelezett az átlátható működés, a fegyelmezett adósságkezelés és az értékteremtő üzleti modell mellett, amely hosszú távon fenntartható növekedést biztosít.
A társaság kilátásait tovább erősítik a folyamatban lévő védelmi ipari akvizíciók lezárását követő integrációk és partnerségek, a 4iG SDT jelenleg 1,37 milliárd eurót meghaladó megrendelésállományának (backlog) további bővülése, valamint az elmúlt időszakban indított nemzetközi együttműködések elindulása.
A 4iG részvényárfolyama 2025. első háromnegyedévében 181,39 százalékkal nőtt, így a társaság piaci kapitalizációja 777,5 milliárd forintra emelkedett szeptember végére.