Deviza
EUR/HUF385.21 +0.42% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.25 0% CHF/HUF415.28 +0.75% PLN/HUF91.07 +0.56% RON/HUF75.78 +0.44% CZK/HUF15.88 +0.57% EUR/HUF385.21 +0.42% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.25 0% CHF/HUF415.28 +0.75% PLN/HUF91.07 +0.56% RON/HUF75.78 +0.44% CZK/HUF15.88 +0.57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,170.65 -0.62% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,020 +1.66% OTP32,010 -2.53% RICHTER9,850 +1.27% OPUS527 +0.19% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,440.46 -0.05% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,340.73 +0.1% BUX107,170.65 -0.62% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,020 +1.66% OTP32,010 -2.53% RICHTER9,850 +1.27% OPUS527 +0.19% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,440.46 -0.05% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,340.73 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
FixMÁP
PMÁP
állampapír
ÁKK

Állampapír: beszakadt a forgalom, megcsappant a lakosság étvágya - egy papír viszont erősíteni tudott

A FIxMÁP és a MÁP Plusz dominanciája tagadhatatlan a hazai államkötvények körében, ám míg ezen két eszköz forgalma csökkent a héten, addig a kincstári takarékjegyek értékesítése nőni tudott. A lakossági állampapírpiac emelt lángon pörög az ÁKK október eleji kínálati újratervezése óta, ennek pedig részét képezik a jelentősebb heti forgalmi eltérések is.
Mészáros Gergő
2025.11.11, 16:20

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 45. héten 79 milliárd forint értékben fogytak a hazai lakossági állampapírok, ez erős visszaesés az egy héttel korábbi 126 milliárd forinthoz mérten, a megelőző hét 55,4 milliárdos keresletéhez mérten azonban még mindig tetemes pozitív különbözetet mutat. Ha pedig még visszább megyünk, az ÁKK október eleji kínálati módosítása elé, akkor még egyértelműbb a különbség a jelenlegi számok javára, a szeptemberben tapasztalt számok ugyanis csak töredékét tették ki a mostani vételi ütemnek.

LUS_IMG_5109, állampapír,
A FIxMÁP dominanciája tagadhatatlan a hazai államkötvények körében / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Így fest a lakossági állampapírok népszerűségi listája

A 45. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 45,5 milliárd forint, 37 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 20,1 milliárd forint, 11 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,9 milliárd forint, másfél milliárd forinttal több, mint a 44. héten
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,5 milliárd forint, nagyjából feleannyi, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal kevesebb, mint a megelőző héten. 

 

Az ÁKK legfrissebb, október 15-i számokat tartalmazó adatközlése szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll az első helyen 3981 milliárd forintos állománnyal, az egykori kedvencet ugyanakkor már lassan befogja a FixMÁP, melyben 3165 milliárd forintot tart jelenleg a lakosság. A dobogó alsó fokán a fényéből az elmúlt hetekben szintén sokat vesztő BMÁP áll, 2067 milliárd forintos állománnyal – az új sorozatok azonban aligha fogják ennél feljebb segíteni a papírt a következőkben sem. 

Kapcsolódó

A BMÁP számára hatalmas pofon volt az ÁKK átalakítása

Az ÁKK október elején gyakorlatilag teljesen átalakította a hazai lakossági állampapírpiacot, a kibocsátó célja többek között az volt, hogy az adósságpiac szerkezetében csökkenjen a változó kamatozású, például inflációkövető kötvények súlya, miközben a fix kamatozású papírok részesedése nő. Az intézkedéssel az ÁKK azt kívánta elérni, hogy mind a lakosság, mind az államkassza stabil, előre tervezhető kamatokkal számolhasson az állampapírpiaci ügyletek során, így egyik fél se szembesüljön hirtelen megugró vagy visszaeső kifizetésekkel.

Az átalakítás legnagyobb nyertesei értelemszerűen a korábban is kedvelt FixMÁP és MÁP Plusz lettek, mivel előbbi 0,5, utóbbi pedig 0,75 százalékponttal magasabb kamattal tért vissza október elején. A két legnagyobb vesztes ezzel szemben az eddigi egyik favoritnak számító BMÁP, valamint a fényéből korábban már amúgy is sokat vesztett PMÁP lett. Ezeknek a papíroknak a kamatprémiumát jelentősen csökkentették, így a jelenlegi inflációs környezetben szinte minden vonzerejüket elveszítették.

A mostani konstrukció alapján a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalékos összesített hozamot kínál ötéves távon a befektetőknek.

Versenybe szállnak az állampapírokkal a bankok: egyes lekötésekkel akár 7 százalékos hozam is elérhető – mutatjuk, megéri-e a váltás
Az év végi jutalmak, bónuszok lekötéséért harcba szálltak a bankok. Egyes pénzintézetek már 6-7 százalékos hozamot is fizetnek, ami már az állampapírokkal szemben is versenyképes ajánlat.

Állampapír

Állampapír
184 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu