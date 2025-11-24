Deviza
Állampapír: képtelenek betelni a befektetők a két sztárral, hamarosan utolsó mentsvárát is elvesztheti a korábbi favorit

A hazai lakossági állampapírpiacon a FixMÁP és a MÁP Plusz mindent visznek, a PMÁP már labdába sem rúghat a kereslet terén. Egy fogódzkodója ugyanakkor még van a korábbi sztár állampapírnak – de ha minden így megy tovább, már nem sokáig lesz.
Mészáros Gergő
2025.11.24, 16:35
Frissítve: 2025.11.24, 16:45

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 47. héten 64,7 milliárd forint értékben fogytak hazai lakossági állampapírok, nagyjából 13 milliárd forinttal alacsonyabb értékben, mint egy héttel korábban. A hazai lakossági állampapírpiac forgalma az ÁKK október eleji palettafrissítése óta kifejezetten nagy kilengéseket mutatott, láthattunk azóta bőven 100 milliárd forint feletti, de 50 milliárd forint közeli heti volumenadatokat is, a friss adatok tehát inkább az elmúlt hetek alsó sávszéle felé tendálnak, de még így is köröket vernek azokra a számokra, amiket a ráncfelvarrás előtt lehetett látni a parketten.

Kiváló hozamokat rejt a hazai lakossági állampapírpiac / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Így fest a lakossági állampapírok népszerűségi listája

A 47. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult.

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 36,7 milliárd forint, közel 11 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 15,1 milliárd forint, kétmilliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 10,3 milliárd forint, négyszázmillió forinttal több, mint a 46. héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 1,8 milliárd forint, közel 700 millió forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,25 milliárd forint, 50 millió forinttal kevesebb az előző héthez mérten. 

Az ÁKK legfrissebb, november 15-i állapotot tükröző adatai szerint ugyanakkor az elmúlt hónapok keresleti dinamikái ellenére a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen:

  • a korábbi sztár, Prémium papírban 3844 milliárd forintnyi tőke áll, 
  • a FixMÁP viszont rohamosan közelít, 3391 milliárd forintot tudhat neve mellett, 
  • a BMÁP 2070 milliárd forinttal a harmadik, 
  • az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már közelíti az ezermilliárdos mezsgyét, 974 milliárd forinttal bír.
Az ÁKK október elejével szinte teljes egészében újraszabta a hazai lakossági állampapírpiacot, a kibocsátó célja többek közt az volt, hogy az adósságpiac szerkezetében csökkenjen a változó, például inflációt követő kötvények vonzereje, ezzel párhuzamosan nőjön a fix kamatozású papírok versenyképessége. Az ÁKK célja az volt a lépéssel, hogy mind a lakosság, mind a költségvetés biztos kamatokkal tudjon számolni állampapírpiaci ügyletei során, így egyik félnek se kelljen váratlanul megugró vagy visszaeső kifizetésekkel szembesülnie.

Az átalakításnak ezért természetesen az eddig is favoritként kezelt FixMÁP, valamint a MÁP Plusz lettek a legnagyobb nyertesei, 

hiszen az előbbi 0,5, az utóbbi 0,75 százalékponttal megnövelt kamatozással tért vissza a keresletbe október elejével. A két nagy vesztes pedig az egyik eddigi favorit, a BMÁP, valamint a korábbi, de fényéből már ezt megelőzően is nagyságrendeket vesztő PMÁP lett, mely papíroknak alaposan megnyirbálták a kamatprémiumát, így szinte minden vonzerejüket elvesztették a jelenlegi kínálatban, ismerve napjaink inflációs környezetét.

A jelenlegi felállás szerint a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalékos hozamot biztosít öt évre a befektetők számára, a megugró kereslet így semmiféleképpen nem lehet meglepetés.

