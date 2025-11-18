Állampapír: mindent visz a magyarok kedvence, megkérdőjelezhetetlennek tűnik az erősorrend - pedig nem az
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikái szerint a 46. héten 77,8 milliárd forint értékben fogytak hazai lakossági állampapírok, ez a volumen gyakorlatilag változatlan érdeklődést jelent az egy héttel korábbi, 79 milliárd forint alatti forgalomhoz mérten. A hazai lakossági állampapírpiac forgalma az ÁKK október eleji paletta-frissítése óta kifejezetten nagy kilengéseket mutatott, láthattunk azóta bőven 100 milliárd forint feletti, de 50 milliárd forint közeli heti volumenadatokat is, egy valami viszont nem változik: a FixMÁP dominanciája.
Így fest a lakossági állampapírok népszerűségi listája
A 46. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 47,3 milliárd forint, közel 2 milliárd forinttal több, mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,4 milliárd forint, 3 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,8 milliárd forint, százmilliárd forinttal kevesebb, mint a 45. héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,5 milliárd forint, nagyjából ugyanannyi, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, változatlan az előző héthez mérten.
A FixMÁP dominanciája már az ÁKK október átalakítása előtt sem volt kétségbe vonható, az akkor megemelt kamatozású, öt év alatt 40 százalékos hozamot garantáló papírt viszont azóta sem lehet letaszítani a trónról, még annak ellenére sem, hogy a sorozatosan második MÁP Plusz ugyanezt a teljes hozamot tudja, és az évfordulókat követő napokban még díjmentes kiszállási lehetőséget is biztosít a befektetőknek.
Az ÁKK legfrissebb, október 31-i számokat tartalmazó adatközlése szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll az első helyen 3881 milliárd forintos állománnyal, az egykori kedvencet ugyanakkor már lassan befogja a FixMÁP, melyben 3312 milliárd forintot tart jelenleg a lakosság. A dobogó alsó fokán a fényéből az elmúlt hetekben szintén sokat vesztő BMÁP áll, 2070 milliárd forintos állománnyal – az új sorozatok azonban aligha fogják ennél feljebb segíteni a papírt a következőkben sem.
A BMÁP számára hatalmas pofon volt az ÁKK átalakítása
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, ÁKK október elején gyakorlatilag teljesen átalakította a hazai lakossági állampapírpiacot, a kibocsátó célja többek között az volt, hogy az adósságpiac szerkezetében csökkenjen a változó kamatozású, például inflációkövető kötvények súlya, miközben a fix kamatozású papírok részesedése nő. Az intézkedéssel az ÁKK azt kívánta elérni, hogy mind a lakosság, mind az államkassza stabil, előre tervezhető kamatokkal számolhasson az állampapírpiaci ügyletek során, így egyik fél se szembesüljön hirtelen megugró vagy visszaeső kifizetésekkel.
Az átalakítás legnagyobb nyertesei értelemszerűen a korábban is kedvelt FixMÁP és MÁP Plusz lettek, mivel előbbi 0,5, utóbbi pedig 0,75 százalékponttal magasabb kamattal tért vissza október elején. A két legnagyobb vesztes ezzel szemben az eddigi egyik favoritnak számító BMÁP, valamint a fényéből korábban már amúgy is sokat vesztett PMÁP lett. Ezeknek a papíroknak a kamatprémiumát jelentősen csökkentették, így a jelenlegi inflációs környezetben szinte minden vonzerejüket elveszítették.
A mostani konstrukció alapján a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalékos összesített hozamot kínál ötéves távon a befektetőknek.
Versenybe szállnak az állampapírokkal a bankok: egyes lekötésekkel akár 7 százalékos hozam is elérhető – mutatjuk, megéri-e a váltás
Az év végi jutalmak, bónuszok lekötéséért harcba szálltak a bankok. Egyes pénzintézetek már 6-7 százalékos hozamot is fizetnek, ami már az állampapírokkal szemben is versenyképes ajánlat.