Elképesztő forgalomban tépik a magyarok a lakossági állampapírokat: felrobbant a FixMÁP és a MÁP Plusz - a korábbi favorit már a fasorban sincs
Az ÁKK friss statisztikái szerint a 44. héten 126 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok a magyar piacon. A friss számok szédületes ugrást jelentenek az előző héthez mérten, hiszen a 43. héten 55,4 milliárd forint értékben keltek el lakossági állampapírok hazánkban. Az ÁKK állampapírpiaci átrajzolása óta eddig gyakorlatilag folyamatosan csökkent a heti értékesítési volumen, de a friss adat most egyértelműen megtörte ezt a trendet.
A FixMÁP tarol, a MÁP Plusz követi a sorban: alaposan átalakult a hazai lakossági állampapírpiac
A 44. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 81,8 milliárd forint, közel 50 milliárd forinttal több, mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 31,5 milliárd forint, 24 milliárd forinttal több, mint egy hete.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 8,3 milliárd forint, félmilliárd forinttal kevesebb, mint a 43. héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 4,7 milliárd forint, közel 3 milliárd forinttal több, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,4 milliárd forint, 150 millió forinttal több, mint a megelőző héten.
A friss adatok ismét alátámasztják az elmúlt hetek trendjeit, miszerint
- BMÁP a várakozásoknak megfelelően hatalmasat veszített vonzerejéből a kínálat átalakítása óta, immáron negyedik hete csak a lista harmadik helyére fér fel folyamatosan csökkenő értékesítési volumennel,
- a MÁP Plusz lett az átalakítás legnagyobb nyertese, a lista második feléről az élmezőnybe küzdötte fel magát a sávosan emelkedő kamatot fizető papír,
- a FixMÁP dominanciája pedig megtörhetetlennek tűnik, az évi 7 százalékos hozamot biztosító állampapír köröket ver a lista többi helyezettjére.
Az ÁKK legfrissebb, október 15-i számokat tartalmazó adatközlése szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll az első helyen 3981 milliárd forintos állománnyal, az egykori kedvencet ugyanakkor már lassan befogja a FixMÁP, melyben 3165 milliárd forintot tart jelenleg a lakosság. A dobogó alsó fokán a fényéből az elmúlt hetekben szintén sokat vesztő BMÁP áll, 2067 milliárd forintos állománnyal – az új sorozatok azonban aligha fogják ennél feljebb segíteni a papírt a következőkben sem.
A fix kamatozású állampapírok felé tendál a lakosság
Az ÁKK október elejével szinte teljes egészében újraszabta a hazai lakossági állampapírpiacot, a kibocsátó célja többek közt az volt, hogy az adósságpiac szerkezetében csökkenjen a változó, például inflációt követő kötvények vonzereje, ezzel párhuzamosan nőjön a fix kamatozású papírok versenyképessége. Az ÁKK célja az volt a lépéssel, hogy mind a lakosság, mind a költségvetés biztos kamatokkal tudjon számolni állampapírpiaci ügyletei során, így egyik félnek se kelljen váratlanul megugró vagy visszaeső kifizetésekkel szembesülnie.
Az átalakításnak ezért természetesen az eddig is favoritként kezelt FixMÁP, valamint a MÁP Plusz lettek a legnagyobb nyertesei,
hiszen az előbbi 0,5, az utóbbi 0,75 százalékponttal megnövelt kamatozással tért vissza a keresletbe október elejével. A két nagy vesztes pedig az egyik eddigi favorit, a BMÁP, valamint a korábbi, de fényéből már ezt megelőzően is nagyságrendeket vesztő PMÁP lett, mely papíroknak alaposan megnyirbálták a kamatprémiumát, így szinte minden vonzerejüket elvesztették a jelenlegi kínálatban, ismerve napjaink inflációs környezetét.
A jelenlegi felállás szerint a FixMÁP és a MÁP Plusz egyaránt 40 százalékos hozamot biztosít öt évre a befektetők számára, a megugró kereslet így semmiféleképpen nem lehet meglepetés.
Állampapír: mire elég a 40 százalékos hozam öt évre? Ezekkel a befektetésekkel verhető lehet a FixMÁP
Az elmúlt öt évben jó pár eszközzel lehetett überelni az új állampapír-kínálat favoritjait, de ez nem feltétlen jelenti azt, hogy azok jobb vételnek számítottak volna. Így érdemes mérlegelni az állampapírok és az alternatív vételek között.