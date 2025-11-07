Másfél évtizede lépett tőzsdére az Alteo, a hazai körforgásos gazdaság egyik legjelentősebb szereplője

A hazai tulajdonban lévő, modern szemléletű energetikai szolgáltató és kereskedővállalat 2010 októberében vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére, 2018 szeptembere óta a BÉT Prémium kategória tagja, 2021-ben pedig bekerült a BUX indexkosarába. Az Alteo egyike azon vállalati kibocsátóknak, amely az elmúlt években több nyilvános és zártkörű részvény- és kötvénykibocsátással is hozzájárult a magyar tőkepiac fejlődéséhez – emelte ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteki közleménye.

Ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. elnök-vezérigazgatója (balra) és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója / Forrás: BÉT

Másfél évtizede a BÉT-en az Alteo

A társaságot a BÉT Legek díjátadón 2020 óta szinte minden évben elismerték, többek között a „Növekedési Kötvényprogram kibocsátói”, a „Kibocsátói transzparencia mid-cap”, a „Felelősségvállalás, fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási”, „Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír kibocsátója a Prémium kategóriában”, valamint a „Hosszú távú árfolyam-emelkedést elérő vállalat” díjakkal. Mindezen kitüntetések a vállalat tőkepiaci átláthatóságát, fenntartható működését és a befektetői bizalom folyamatos erősödését is jelzik. A cég fenntarthatóság iránti elkötelezettségét mutatja, hogy 2022-ben a magyar energetikai szektorban elsőként szerzett önkéntes, független fél általi értékelés alapján készült nemzetközi ESG-tanúsítványt.

A vállalat villamosenergia-kiskereskedelmi tevékenységgel kezdte meg működését, mára pedig beruházások és akvizíciók révén a villamosenergia-ipar szinte teljes értéklánca mentén végez tevékenységet és nyújt szolgáltatásokat. Diverz és kiegyensúlyozott megújuló és gázmotoros erőművekből és energiatárolókból álló portfólióval rendelkezik, több mint 1 GW szabályozási kapacitást menedzsel és mintegy 2 GW naperőművi kapacitás menetrendezését végzi saját digitális termelésmenedzsment megoldásaira támaszkodva. Hulladékgazdálkodási üzletága révén az egyik legjelentősebb szereplő a hazai körforgásos gazdaságban.

Az Alteo elmúlt 15 évét dinamikus növekedés jellemezte.

A vállalat árbevétele tizennyolcszorosára nőtt, az EBITDA pedig negyvenhétszeresére a tőzsdei indulás óta, amely az organikus növekedésre és akvizíciókra épülő stratégia következetes megvalósításának köszönhető.