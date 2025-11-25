Megugrott az idén szárnyaló magyar tőzsdei cég profitja – jókora osztalékra van kilátás

Erős kilenchavi teljesítményről számolt be a hétfői tőzsdezárás után az ANY Biztonsági Nyomda, amely forgalmát, exportpiaci pozícióját és adózott nyereségét is növelni tudta.

Erős eredményről számolt be az ANY Biztonsági Nyomda / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett nyomdatársaság bevételei öt százalékkal 52,8 milliárd forintra emelkedtek 2025 első kilenc hónapjában.

Az üzemi eredmény 16 százalékkal 10 milliárd forinta nőtt, az EBITDA pedig 11,9 milliárd forint volt, 14 százalékkal meghaladva a tavalyit.

Az ANY adózott eredménye negyedével ugrott meg, 7,3 milliárd forintra. Az év első kilenc hónapjában az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 509 forint volt, míg az EBITDA marzs pedig 21,5 százalék fölé emelkedett.

Egyre erősebb az exportpiacokon az ANY Biztonsági Nyomda

A társaság exportból származó bevétele 5,2 milliárd forinttal 33,5 milliárd forintra nőtt, vagyis a teljes bevétel 61 százléka már a külpiacokról származott.

A stratégiai termékszegmensek közül

a biztonsági termékek, megoldások forgalma 29,2 milliárd forint, 10 százalékkal magasabb a tavalyi bázisnál.

A kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele öt százalékkal 13,6 milliárd forintra csökkent,

a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens pedig a tavalyival azonos, 9,2 milliárd forint bevételt termelt.

Az ANY Biztonsági Nyomda Részvénytársaság tovább javította pozícióit a nemzetközi piacokon. A Nyomdában készült útlevelek szép árbevételt és jelentős elismeréseket hoztak Társaságunknak. Olyan, a legfejlettebb technológiát képviselő berendezéseket állítottunk termelésbe idén, amelyek a legmagasabb színvonalú biztonsági termékek előállítására képesek. A gyártás integráns része a minőségbiztosítás, ezen a területen a mesterséges intelligencia alkalmazása is hozzájárul ahhoz, hogy csak hibátlan és jóminőségű termékek hagyják el a Nyomdát és az országhatárt

- mondta el a jelentés kapcsán Zsámboki Gábor vezérigazgató.

A cévezető szerint jó hír, hogy az egy részvényre jutó eredmény 100 forinttal magasabb, mint a tavalyi év hasonló időszakában és a hatékonyság növekedését jelzi az EBITDA margin 21,5 százalékos, minden korábbit meghaladó szintje. A folyamatos fejlesztések és munkatársaink odaadása a biztosítéka a Nyomda stabil működésének.