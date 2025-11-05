Idén látványosan megnőtt a magyarok érdeklődése a fedezetlen hitelek, különösen a személyi kölcsönök iránt, amit a Magyar Nemzeti Bank adatai is alátámasztanak – írja az Origo. Júliusban minden korábbinál nagyobb összegben vettek fel kölcsönt a háztartások. A kamatszintek csökkenése, a bérek emelkedése és a lakossági fogyasztás élénkülése egyaránt növelte a hitelkeresletet. Nemcsak a személyi kölcsönök, hanem az áruhitelek és más rövid futamidejű fogyasztási hitelek is egyre népszerűbbek, és az ünnepi szezonban további növekedés várható.

Áruhitel és személyi kölcsön: egyre többen vesznek fel hitelt Magyarországon / Fotó: Darnay Katalin

Kamatmentes áruhitel – vagy mégsem?

A nullaszázalékos teljes hiteldíjmutatóval (THM) kínált konstrukciók elsőre ingyenes finanszírozásnak tűnnek, de a valóságban ritkán teljesül minden feltétel. Ahhoz, hogy valóban ne kelljen fizetni semmilyen pluszköltséget –

például kamatot,

kezelési vagy folyósítási díjat,

illetve kötelező biztosításokat,

minden díjnak nullára kell csökkennie.

Ez általában rövid futamidejű, kisebb összegű áruhiteleknél fordul elő, akciók keretében, amikor a kereskedő átvállalja a költségeket, ugyanakkor még

ebben is lehetnek buktatók: kötelező bankszámlanyitás, további biztosítások vagy egyéb feltételek, amelyek nem növelik a THM-et, de kötelezők.

Kis összegű, rövid távú vásárlásoknál az áruhitel előnyös lehet, de nagyobb, többmilliós személyi kölcsönök esetén a fix kamatozású hitel hosszú távon kiszámíthatóbb.

Gondosan tervezzük meg a családi költségvetést

A tudatos tervezés elengedhetetlen: a Jövedelemarányos Törlesztési Mutató (JTM) akár 50 százalékot is enged, de érdemes inkább 30-35 százalékos terhelést választani, mert ennél magasabb eladósodottság nehézséget okozhat váratlan kiadásoknál. Fontosak a hosszú távú célok is, úgy mint

ingatlanvásárlás,

felújítás,

autó,

gyermekvállalás

figyelembe vétele, és a teljes hitelkeret előzetes kalkulálása.

Tudatos hitelfelvétel a biztonságért

Mindig hagyjunk tartalékot váratlan kiadásokra, használjunk kalkulátorokat, és előre számoljuk ki a teljes visszafizetendő összeget. Ne kockáztassuk a hosszú távú célokat rövid távú kedvezményekért. Ha több hitelünk van, jelöljük ki a prioritásokat, és törlesszük először a magas kamatozású kölcsönöket. Tudatos, mértékletes hitelfelvétellel a hitelek valóban segíthetnek a célok megvalósításában, anélkül, hogy a család anyagi biztonsága veszélybe kerülne. A teljes cikk megtekinthető az Origo oldalán.