Deviza
EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51% BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Atletico Madrid
Apollo Global Management
magántőkealap
magántőke

Elkelt a spanyol sztárcsapat: globális befektető veszi át az irányítást - új szelek fújnak Madridban

Az Apollo Global magántőkealap és versenytársai egyre fontosabb szereplők a sport világában is. Meg nem erősített információk szerint az Atlético Madrid 2,5 milliárd euróért kelt el.
K. B. G.
2025.11.10, 14:50
Frissítve: 2025.11.10, 16:06

Az egyik legnagyobb amerikai alternatív befektetésekkel foglalkozó alapkezelő, az Apollo Global megszerzi az Atlético Madrid labdarúgócsapat többségi tulajdonát – közölte hétfőn a spanyol futballklub az anyagi részletek ismertetése nélkül.

Madrid,,,Spain,-,21,February,2021,-,Waving,Flag
Az Atlético Madrid többségi tulajdona az Apollo Global kezébe került / Fotó: Bodrumsurf / Shutterstock

Ennyit érhet az Atlético Madrid

A Reuters egyik forrása szerint a tranzakció nagyjából 2,5 milliárd euróra értékelte a focicsapatot. Az utóbbi időben egyre több magántőkealap tesz kirándulást a sport világába, számítva a csapatok stabil és kiszámítható bevételeire. Az Atlético Madrid közlése szerint a csapat vezérigazgatója, Ángel Gil Marín és elnöke, Enrique Cerezo megtartják pozíciójukat, és továbbra is részvényesek is maradnak. 

A tervek szerint az ügylet a jövő év első negyedévében zárul.

Szeptemberben arról szóltak az iparági pletykák, hogy az Apollo Gil Marín, Cerezo és a szintén magánbefektetéssel foglalkozó Ares Management részesedésének megszerzésével akarja megszerezni az irányítást a focicsapatnál.

A magánbefektetések szaporodása miatt a szektor folyamatosan keresi az új lehetőségeket, miután az iparág klasszikus célpontjai mára elkeltek vagy csak túl drágán érhetők el. A magántőkealapok így a sportcsapatok mellett a zeneiparban is egyre fontosabb szereplővé válnak különböző szerzői jogok felvásárlásával. 

A Wall Street világát az 1980-as években meghódító befektetési forma mára elképesztő méretűre nőtt, az S&P Global adatai szerint a szektor tavaly szeptember végén már 3128 milliárd dollárnyi vagyont kezelt. Az iparág egyik legnagyobb cégeként az Apollo pedig legutóbbi jelentésében már 908 milliárd dolláros kezelt vagyonról számolt be.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu