Elkelt a spanyol sztárcsapat: globális befektető veszi át az irányítást - új szelek fújnak Madridban

Az egyik legnagyobb amerikai alternatív befektetésekkel foglalkozó alapkezelő, az Apollo Global megszerzi az Atlético Madrid labdarúgócsapat többségi tulajdonát – közölte hétfőn a spanyol futballklub az anyagi részletek ismertetése nélkül.

Az Atlético Madrid többségi tulajdona az Apollo Global kezébe került / Fotó: Bodrumsurf / Shutterstock

Ennyit érhet az Atlético Madrid

A Reuters egyik forrása szerint a tranzakció nagyjából 2,5 milliárd euróra értékelte a focicsapatot. Az utóbbi időben egyre több magántőkealap tesz kirándulást a sport világába, számítva a csapatok stabil és kiszámítható bevételeire. Az Atlético Madrid közlése szerint a csapat vezérigazgatója, Ángel Gil Marín és elnöke, Enrique Cerezo megtartják pozíciójukat, és továbbra is részvényesek is maradnak.

A tervek szerint az ügylet a jövő év első negyedévében zárul.

Szeptemberben arról szóltak az iparági pletykák, hogy az Apollo Gil Marín, Cerezo és a szintén magánbefektetéssel foglalkozó Ares Management részesedésének megszerzésével akarja megszerezni az irányítást a focicsapatnál.

A magánbefektetések szaporodása miatt a szektor folyamatosan keresi az új lehetőségeket, miután az iparág klasszikus célpontjai mára elkeltek vagy csak túl drágán érhetők el. A magántőkealapok így a sportcsapatok mellett a zeneiparban is egyre fontosabb szereplővé válnak különböző szerzői jogok felvásárlásával.

A Wall Street világát az 1980-as években meghódító befektetési forma mára elképesztő méretűre nőtt, az S&P Global adatai szerint a szektor tavaly szeptember végén már 3128 milliárd dollárnyi vagyont kezelt. Az iparág egyik legnagyobb cégeként az Apollo pedig legutóbbi jelentésében már 908 milliárd dolláros kezelt vagyonról számolt be.