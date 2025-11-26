Deviza
EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF330.14 -0.03% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.5 +0.2% PLN/HUF90.22 -0.24% RON/HUF75.09 +0.06% CZK/HUF15.8 +0.03% EUR/HUF382.12 +0.04% USD/HUF330.14 -0.03% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.5 +0.2% PLN/HUF90.22 -0.24% RON/HUF75.09 +0.06% CZK/HUF15.8 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,943.54 +0.3% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,912 -0.41% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS501 +3.99% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,387.92 -0.4% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,330.32 -0.17% BUX108,943.54 +0.3% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,912 -0.41% OTP33,990 +0.91% RICHTER9,760 -0.41% OPUS501 +3.99% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,387.92 -0.4% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,330.32 -0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópiac
AutoWallis Nyrt.
Debrecen
Renault
Dacia

Megnyílt az AutoWallis új autószalonja, ilyen autókat árulnak benne

Renault és Dacia márkakereskedést és szervizpontot nyitott Debrecenben a pesti tőzsde autós társasága.. A cívisváos kiemelt célpont az AutoWallis számára, legutóbb BYD márkakereskedés nyitását jelentette be a vállalat.
VG
2025.11.26, 10:38

Debrecenben nyitotta meg legújabb Renault és Dacia márkakereskedését és szervizpontját a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis. A közel egy hektáros, Balmazújvárosi úton található területen kialakított integrált autókereskedelmi és szolgáltató központban egy 600 négyzetméteres bemutatóterem és a hozzá kapcsolódó nyolc állásos szerviz, fényező- és karosszériaműhely is megtalálható, így teljes körű szolgáltatást tud biztosítani ügyfeleinek a kelet-magyarországi régióban. 

Dacia,Steering,Wheel.,Dacia,Logo.,Photo,Taken,In,January,2022
Dacia és Renault márkakereskedést nyitott Debrecenban az AutoWallis / Fotó: samoila ionut / Shutterstock

Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy a Renault és Dacia bemutatóterem és szervizpont nyitása a cívisvárosban jól illeszkedik az AutoWallis csoport stratégiájába, mely az organikus növekedés mellett akvizíciókkal és üzletfejlesztésekkel kívánja tovább erősíteni jelenlétét a középkelet-európai régióban, így Magyarországon is. A most megnyitott debreceni kereskedelmi és szolgáltató pont tovább erősíti a vállalat kiskereskedelmi pozícióját a hazai autópiacon. 

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a régió 17 országában 30 márkát képviselő AutoWallis 2020 óta

  • Győrben, 
  • Sopronban 
  • és Mosonmagyaróváron 

üzemeltet Renault és Dacia kereskedési pontokat, majd 2022-ben portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal együttműködésben megszerezte a Renault, Dacia és Alpine márkák kizárólagos magyar importőri jogát. 

AUTOWALLIS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
AUTOWALLIS részvény11:00:14
Árfolyam: 152 HUF +2 / +1.32 %
Forgalom: 2,846,803 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Ezt követően 2024-ben nyílt meg a két cégcsoport első fővárosi Renault és Dacia márkakereskedése. Az AutoWallis kelet-magyarországi terjeszkedése nem újkeletű, a vállalat augusztusban jelentette be, hogy az év végéig megnyitja kapuit a vállalat debreceni BYD autókereskedése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu