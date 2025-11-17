AutoWallis: jókorát csökkent a profit, pedig a bevétel szépen növekszik - ütik a részvényt a befektetők

Vegyes teljesítményről számolt be hétfő reggel az AutoWallis csoport, melynek árbevétele 21 százalékkal 353,2 milliárd forintra bővült az év első kilenc hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest, folytatva ezzel az első két negyedévben felmutatott 20 százalék körüli növekedési dinamikát. A bővülésben mind az organikus fejlődés (+6,1%), mind az akvizíciók hatása megjelent, miközben a régió 17 országában jelenlevő csoport külföldről származó árbevétele a teljes 67 százaléka volt.

Növekvő bevétel és csökkenő profit jellemezte az AutoWalis idei első kilenc hónapját / Fotó: Kallus Gyorgy

Az Európai Unió és az AutoWallis által lefedett régió teljesítménye továbbra sem mutat egységes képet: miközben az új személygépjárművek regisztrációjának száma az EU-ban 0,9 százalékkal növekedett, az AutoWallis régiójában 6 százalék feletti növekedés volt tapasztalható az év első kilenc hónapjában (a régióban kivétel Románia és Szlovákia, ahol 0,2-6 százalék közötti visszaesés történt).

Robog a jármű kiskereskedelem

Az AutoWallis csoport három üzletága közül továbbra is a kiskereskedelmi üzletág mutatta fel a legnagyobb növekedést: árbevétele 43 százalékkal 177 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a korábban lezárt akvizíciók hatására, miközben organikusan 7,5 százalék volt a növekedés. A nagykereskedelmi üzletág 4,5 százalékkal 168,5 milliárd forintra növelte árbevételét az első három negyedévben.

Az értékesített új gépjárművek száma 2,5 százalékkal bővült, amit az eladott gépjárművek összetétel-változása, valamint az időközi árváltozások magyaráznak. Az Opel márka az előző időszaki gyengébb teljesítményét ledolgozva az AutoWallis által lefedett országokban bővülést ért el (+3,6%), szemben az EU piacokon tapasztalható 10 százalék körüli visszaeséssel. Az üzletág teljesítményére ugyanakkor negatívan hatott a KGM 4,4 százalékos visszaesése, így ezek a folyamatok együtt, valamint a Jaguar és Land Rover értékesítésének modellösszetétel változás miatti csökkenése negatívan befolyásolta a nagykereskedelmi üzletág árréstömegének alakulását. Az eredményre emellett kedvezőtlenül hatott az inflációs környezet, a KGM márka névváltoztatásához és az új márkák bevezetéséhez kapcsolódó költségek átmeneti növekedése. Az AutoWallis az üzletág eredményességének javítása érdekében hatékonyságjavító és költségcsökkentő intézkedésekről is határozott, melyek várhatóan 2026-ban fejtik ki eredményre gyakorolt pozitív hatásukat.