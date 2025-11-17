AutoWallis: jókorát csökkent a profit, pedig a bevétel szépen növekszik - ütik a részvényt a befektetők
Vegyes teljesítményről számolt be hétfő reggel az AutoWallis csoport, melynek árbevétele 21 százalékkal 353,2 milliárd forintra bővült az év első kilenc hónapjában a tavalyi év hasonló időszakához képest, folytatva ezzel az első két negyedévben felmutatott 20 százalék körüli növekedési dinamikát. A bővülésben mind az organikus fejlődés (+6,1%), mind az akvizíciók hatása megjelent, miközben a régió 17 országában jelenlevő csoport külföldről származó árbevétele a teljes 67 százaléka volt.
Az Európai Unió és az AutoWallis által lefedett régió teljesítménye továbbra sem mutat egységes képet: miközben az új személygépjárművek regisztrációjának száma az EU-ban 0,9 százalékkal növekedett, az AutoWallis régiójában 6 százalék feletti növekedés volt tapasztalható az év első kilenc hónapjában (a régióban kivétel Románia és Szlovákia, ahol 0,2-6 százalék közötti visszaesés történt).
Robog a jármű kiskereskedelem
Az AutoWallis csoport három üzletága közül továbbra is a kiskereskedelmi üzletág mutatta fel a legnagyobb növekedést: árbevétele 43 százalékkal 177 milliárd forintra emelkedett, elsősorban a korábban lezárt akvizíciók hatására, miközben organikusan 7,5 százalék volt a növekedés. A nagykereskedelmi üzletág 4,5 százalékkal 168,5 milliárd forintra növelte árbevételét az első három negyedévben.
Az értékesített új gépjárművek száma 2,5 százalékkal bővült, amit az eladott gépjárművek összetétel-változása, valamint az időközi árváltozások magyaráznak. Az Opel márka az előző időszaki gyengébb teljesítményét ledolgozva az AutoWallis által lefedett országokban bővülést ért el (+3,6%), szemben az EU piacokon tapasztalható 10 százalék körüli visszaeséssel. Az üzletág teljesítményére ugyanakkor negatívan hatott a KGM 4,4 százalékos visszaesése, így ezek a folyamatok együtt, valamint a Jaguar és Land Rover értékesítésének modellösszetétel változás miatti csökkenése negatívan befolyásolta a nagykereskedelmi üzletág árréstömegének alakulását. Az eredményre emellett kedvezőtlenül hatott az inflációs környezet, a KGM márka névváltoztatásához és az új márkák bevezetéséhez kapcsolódó költségek átmeneti növekedése. Az AutoWallis az üzletág eredményességének javítása érdekében hatékonyságjavító és költségcsökkentő intézkedésekről is határozott, melyek várhatóan 2026-ban fejtik ki eredményre gyakorolt pozitív hatásukat.
A mobilitási szolgáltatások üzletág árbevétele 21 százalékkal 7,6 milliárd forintra növekedett, melyet elsősorban a rent-a-car szolgáltatás kiváló teljesítménye, valamint a flottanövekedés magyaráz.
CsökkenőEBITDA és nyereség az AutoWallis-nál
Az AutoWallis csoport 2025 első kilenc hónapos EBITDA-ja éves alapon 10 százalékkal 12,6 milliárd forintra csökkent, miközben az EBITDA-margin a tavalyi 4,8-ról 3,6 százalékra méséklődött. A bevezetett, jórészt a gyors növekedésre reagáló hatékonyságjavító intézkedések hatására a társaság az idei harmadik negyedévben a tavalyinál közel 600 millió forinttal magasabb EBITDA-eredményt ért el, így a kumulált számokban látható átmeneti csökkenés a menedzsment szerint nem veszélyezteti az AutoWallis stratégiájának megvalósulását.
A kilenchavi adózás előtti eredmény éves alapon 14 százalékkal 5,43 milliárd forintra csökkent, a nettó eredmény pedig 24 százalékkal 3,59 milliárd forintra zsugorodott.
Az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) az árbevétellel megegyező mértékben, 21 százalékkal 292,2 milliárd forintra növekedett, miközben az AutoWallis képes volt 17 százalék feletti bruttó árréstermelő képességét megőrizni. A személyi jellegű ráfordítások 33 százalékos emelkedése elsősorban az akvizíciók hatására 22 százalékkal bővülő létszámnak (a csoport átlagos létszáma 264 fővel 1.444 főre emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest a teljeskörűen konszolidált vállalatok esetében), valamint a munkaerőpiac változásai miatt alkalmazott béremeléseknek köszönhető.
A pénzügyi bevételek és ráfordítások értéke 2025 első kilenc hónapjában -2,1 milliárd forint volt, mely a 2024-es bázisidőszakhoz képest 46 százalékkal kevesebb ráfordítást jelent. A kamatráfordítások állománya elsősorban a 2024 második felében felvett, akvizícióhoz kapcsolódó hitelek kamata miatt növekedett. A realizált és nem realizált árfolyamkülönbözetek eredményeként az AutoWallis közel 1,4 milliárd forint nyereséget számolt el.
Ormosy Gábor, az AutoWallis Csoport vezérigazgatója az év első kilenc hónapjának eredményét értékelve elmondta, hogy az árbevétel több mint 20 százalékos növekedéséhez az organikus és akvizíciós hatások is hozzájárultak. A korábbiakhoz hasonló mértékű bruttó árréstermelés mellett az AutoWallis a menedzsment várakozásainak megfelelően a tavalyihoz képest alacsonyabb EBITDA és adózás előtti, illetve nettó eredményt ért el, ugyanakkor mindez nem befolyásolja a korábban kitűzött stratégiai célok megvalósíthatóságát, és továbbra is stabil alapot ad a növekedési stratégia folytatására.