Csúcsközelben a magyar tőzsde és még csak most jön Balogh Petyáék nagy dobása

November elején robbant a bomba, akkor derült ki, hogy az STRT Holding a szabályozott tőkepiacra lép, ráadásul a várakozások szerint még idén. A Világgazdaság ezért exkluzív interjút készített Balogh Petya cégalapítóval. A lakossági befektetők amúgy már hétfő óta jegyezhetik a részvényeket egészen december 5-ig. Az intézmények ezt december 1-5 között tehetik meg.

Balogh Petya, az STRT Holding elnök-vezérigazgatója / Fotó: KALLUS GYOERGY

Balogh Petya cége két év alatt kinőtte az Xtendet

Alig két éve léptek a tőzsde Xtend-platformjára, és máris tovább igyekeznek a Standard-be, hogy sikerült így felgyorsulni? Nem mellesleg a BÉT idei első, s vélhetőleg utolsó IPO-ját valósítja meg az STRT Holding.

Szeretjük párosával venni a lépcsőfokokat, de sok munka van benne. Profi tanácsadóink is rengeteget segítettek, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogadja el az elsődleges nyilvános részvénykibocsátásunk (IPO) és a kategóriaváltásunk tájékoztatóját.

Voltaképpen eredetileg még hamarabb szerettünk volna átkerülni a szabályozott piacra, ám a vártnál időigényesebb volt az áttérés az IFRS számviteli rendszerre, mivel újra kellett könyvelnünk az utóbbi időszakot, s amellett növelnünk kellett a dokumentáltsági szintünket is, stb.

A Standard kategóriában sokkal fegyelmezettebb az élet, ugyanekkor ez hatalmas előny is, hiszen sokkal jobban és transzparensebben tudjuk megmutatni részvényeseinknek az egész működésünket.

Milyen szerepe volt az idei év első felében elért eredményeiknek a gyors átlépésben? Az előző év első feléhez mérten a nagyjából 58 százalékkal, csaknem 724 millió forintra nőttek a cég bevételei.

Amióta 2023 elején elindultunk, módszeresen, tudatosan bővítjük a portfóliót, növeljük a befektetési és az oktatási üzletágunk – főként vezetőképzés, s egyéb üzleti célú felnőttoktatás - árbevételét. Tavaly már nyereségesek is voltunk, s az idei első fél évben is tovább nőtt a profitunk.

A fejünkben van egy elvárt növekedési tempó, s ehhez kapcsolódik a tőkepiaci előrelépés is. Nagyon figyelünk rá, hogy megfelelő pályán tartsuk a céget.

Meglehetősen széles sávban határozták meg a jegyezhető részvények minimális és maximális mennyiségét, 500 000 és 3 750 000 darab között, illetve mivel 900 és 1100 forint között alakul majd a jegyzési ár, a bevont tőke 450 millió és 4,125 milliárd forint között alakulhat. Ennek mi az oka, illetve mi lesz ezzel a pénzzel, főként, ha inkább a felső széléhez közeledik a jegyzés?