Bankbetét vagy állampapír? – Könnyű teljesen elveszni: mutatjuk, mi hoz kiemelkedő hozamot
2025 végéhez közeledve ismét érezhetően nő az érdeklődés a biztonságos, kockázatmentes megtakarítási formák iránt. A bizonytalan gazdasági környezetben sokan keresik azt a konstrukciót, amely legalább néhány hónapra, vagy akár több évre is kiszámítható hozamot biztosít. A kérdés azonban egyáltalán nem egyszerű: melyik jár jobban jelenleg – a bankbetét vagy az állampapír? A válasz nagyrészt azon múlik, milyen időtávban gondolkodunk.
Az alábbi elemzésben egymillió forint példáján keresztül vizsgáljuk meg a legjobb rövid távú – 3 hónapos – és hosszabb távú – 5 éves – megtakarítási lehetőségeket, az aktuális piaci ajánlatokra támaszkodva. Az összehasonlításból jól kivehető, hogy mást éri meg választani néhány hónapra, és egészen mást több évre.
Rövid táv: meglepően erős bankbetéti ajánlatok 3 hónapra
A hazai bankok között szinte versenyfutás indult a rövid távon kínált magas kamatok miatt. Évek óta nem láttunk olyat, hogy bankbetétben 3 hónapra ilyen magas évesített kamat is elérhető legyen.
Ezen a téren két szereplő emelkedik ki igazán, a K&H és a Gránit Bank, ahol most 8 százalékos ajánlatot is találhatunk.
A K&H „Rajt betét” minden különösebb feltétel nélkül kínál 8% EBKM-et, mindössze a leköthető minimum összeget, 500 000 forintot kell elérni. Egyszerű, átlátható, gyorsan igénybe vehető – nem véletlenül lett az egyik legnépszerűbb rövid távú forma. A 3 hónapos időszakra vetítve 1 millió forint után bruttó 20 ezer, nettó 14 400 forintot hoz, mivel a kamatot 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli.
A Gránit Bank „Hozampáros betétje” szintén 8 százalékos EBKM-el fut, azonban egy jelentős feltételt szab: ugyanannyi összegben kell mellé befektetési jegyet vásárolni. Ez némileg bonyolítja a konstrukciót, de aki vállalja ezt a plusz lépést, ugyanúgy számolhat a nettó 5,76 százalékos (kamatadó- és szocholevonás után) évesített hozammal, ami a jelenlegi piaci környezetben továbbra is kiemelkedően jónak számít.
Ilyen rövid időre a Diszkont Kincstárjegyet (DKJ) érdemes összevetni bankbetétekkel,
például a D260429 sorozatszámú papír, aminek az érvényes várható hozama kb. 5,9 százalék és ami legalább ennyire fontos: adómentesen.
Így a fél évre történő lekötés esetében a DKJ összességében már enyhén jobb választás lehet, mint a három hónapos bankbetétek évesített nettó hozama.
Összefoglalva rövid távon:
- 3 hónapra a K&H és a Gránit 8 százalékos ajánlata a legjobb, még adózás után is.
- 6 hónapra viszont az állampapírok, főként a diszkontkincstárjegy, már felülmúlják a bankok nettó kamatait.
Közép- és hosszú táv (5 év): az állampapírok verhetetlenek
Ha azonban a megtakarító többéves időtávban gondolkodik, teljesen megváltozik a kép, ebben az esetben már alig találni olyan lehetőséget a bankok között, amely versenyre tudna kelni az állampapírokkal.
A legjobb jelenleg a Gránit Tartós betét, amely az MNB-alapkamat mínusz 1,50 százalékos kamatképletével 5 százalékos kamatot, vagyis 4,56 százalékos EBKM-et kínál öt évre.
Mivel a kamatot csak a futamidő végén fizetik ki, az 1 millió forint 5 évre számított nettó hozama adózás után mindössze kb. 32 800 forint, így a teljes összeg az ötödik év végén körülbelül 1 032 800 Ft lesz.
Ezzel szemben az állampapírok, különösen a fix kamatozású sorozatok, jelenleg lényegesen kedvezőbb feltételeket biztosítanak, amire jó példa a 2025. november 13-án kibocsátott 2030/Q5 fix kamatozású állampapír (FIX MÁP).
A 2030/Q5 FIX MÁP előnyei
Az új sorozat éves kamatszintje 7 százalék, azonban
a várható teljes hozam 7,18 százalék, ha feltételezzük, hogy a kifizetett kamatokat minden alkalommal újra befektetjük ugyanebbe a sorozatba vagy más 7 százalékos papírba és így a kamatos kamat hatása is érvényesül.
Bár ez a módszer némi kényelmetlenséggel jár, mert öt év alatt összesen 19 alkalommal kell belépni a rendszerbe és újra befektetni a kamatot, az összesített hozam miatt még így is sokkal jobb eredményt ad, mint bármelyik többéves bankbetét.
Ezzel a szcenárióval a végső összeg körülbelül 1 414 900 forint.
Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy egyes lakossági állampapírok esetén – ilyen a FIX MÁP is – idő előtti visszaváltáskor a Magyar Államkincstár 1 százalékos díjat számít fel. Ez bizonyos helyzetekben csökkentheti a hozamot, viszont többéves megtakarításnál még ezzel együtt is előfordulhat, hogy a befektető jobban jár, mint egy hosszú távú bankbetéttel.
Mit érdemes választani?
- 3 hónap: a bankbetétek – különösen a K&H és a Gránit – nagyon erős ajánlatokkal rukkoltak elő. Nem sokszor fordul elő, hogy egy bankbetét többé-kevésbé partiban legyen a lakossági állampapírokkal.
- 6 hónap: a DKJ adómentességével együtt általában jobb hozamot biztosít.
- 1-5 év: a fix és inflációkövető állampapírok messze a legjobb lehetőséget jelentik. A 2030/Q5 sorozat 7,18 százalékos várható hozama, valamint az adómentesség miatt a bankbetétek csak mérsékelt alternatívának tekinthetők.
A bankbetétek rövid távon úgy tűnik, visszanyerték versenyképességüket, hosszabb időtávon azonban továbbra is a lakossági állampapírok jelentik a kiszámítható, magas hozamú és adómentes megtakarítási lehetőséget – még akkor is, ha az újrabefektetés némi kényelmetlenséggel jár.