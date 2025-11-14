Deviza
EUR/HUF384.32 0% USD/HUF330.91 +0.13% GBP/HUF435.35 +0.17% CHF/HUF416.67 +0.04% PLN/HUF90.98 +0.14% RON/HUF75.57 -0.01% CZK/HUF15.9 +0.05% EUR/HUF384.32 0% USD/HUF330.91 +0.13% GBP/HUF435.35 +0.17% CHF/HUF416.67 +0.04% PLN/HUF90.98 +0.14% RON/HUF75.57 -0.01% CZK/HUF15.9 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.25% MOL3,046 -0.52% OTP32,170 -0.83% RICHTER9,725 -1.12% OPUS527 0% ANY7,240 -3.21% AUTOWALLIS154 +0.33% WABERERS5,520 -1.43% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,337.22 -0.71% BUX107,297.46 -0.85% MTELEKOM1,740 -1.25% MOL3,046 -0.52% OTP32,170 -0.83% RICHTER9,725 -1.12% OPUS527 0% ANY7,240 -3.21% AUTOWALLIS154 +0.33% WABERERS5,520 -1.43% BUMIX10,497.4 -0.76% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,337.22 -0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Black Friday
banki
bónusz
CIB Bank Zrt.

Év végi banki bónuszeső: akár 210 ezer forint is ütheti a markunkat

Ahogy közeledik az év vége, a bankok sorra rukkolnak elő az ünnepi időszakra szóló ajánlataikkal. Különféle banki bónuszok és jóváírások várják azokat, akik mostanában terveznek hitelfelvételt vagy bankszámlaváltást.
Ballagó Dániel
2025.11.14, 18:36

Az év vége közeledtével a pénzintézetek sorra dobják piacra ünnepi akcióikat, amelyek akár százezres nagyságrendű juttatásokat kínálnak. A banki bónuszok most különösen vonzóak lehetnek azoknak, akik hitelfelvételben vagy számlanyitásban gondolkodnak. A lehetőségek között mindenki találhat az igényeinek megfelelő ajánlatot, legyen szó törlesztőrészlet-visszatérítésről, jóváírásról vagy prémiumszolgáltatásokról. Érdemes időben lépni, mert a határidők és a feltételek szigorúak, és a maximális bónuszhoz pontos tervezés szükséges.

banki
Év végi banki bónuszeső: akár 210 ezer forint is ütheti a markunkat / Fotó: Róka László / MTI

Százezer forintos CIB banki Black Friday bónusz

A kampány középpontjában a CIB Bank Előrelépő Személyi kölcsön áll, amelynek igénylésekor most akár 100 ezer forint jóváírást is kaphatunk, amihez regisztrálni kell a CIB Bank Black Friday oldalán, vagy visszahívást kell kérni a CIB mobilalkalmazáson keresztül 2025. november 10–30. között. A jóváírás feltételei röviden:

  • Legalább 1 millió forint összegű személyi kölcsön igénylése.
  • A kölcsön befogadásának meg kell történnie 2025. december 31-ig, a folyósításnak pedig legkésőbb 2026. január 31-ig. 
  • Az első törlesztőrészlet legfeljebb ötnapos késedelemmel megtörténik.

Ha a hitel mellé új CIB ECO vagy CIB ECO Plusz bankszámlát is nyitunk, további 50 ezer forint jóváírást kaphatunk.

Ez az ajánlat 2025. november 10. és december 31. között érvényes. A bónusz feltételei:

  • Betéti kártya igénylése a számlához.
  • Az első három hónapban legalább három alkalommal, alkalmanként minimum háromezer forintos kártyás vásárlás.
  • Két egymást követő hónapban legalább 200 ezer forint érkezzen a számlára.
  • A marketingcélú megkeresések engedélyezése.

A Black Friday akciók ráadásul összevonhatók a bank egyéb promócióival. Ha például valaki a Welcome Ügyfélajánló Programban is részt vesz, további 20 ezer forintot zsebelhet be, ezenfelül a CIB Családi Flotta keretében még 40 ezer forint járhat új ügyfeleknek,

és így akár összejöhet a maximális 210 ezer forint: 

  1. személyi kölcsön bónusz: 100 ezer
  2. bankszámlanyitási bónusz: 50 ezer 
  3. ügyfélajánlói jóváírás: 20 ezer
  4. Családi Flotta kedvezmény: 40 ezer forint

Fontos azonban, hogy a bankszámla legalább egy évig nem szüntethető meg, a személyi kölcsön pedig a folyósítástól számított 12 hónapon belül nem visszatörleszthető teljesen, különben a bónusz elveszhet.

Mit kínál a többi bank?

Bár a CIB Bank az egyik legaktívabb az ünnepi időszakban, más pénzintézetek is kedvezményes ajánlatokkal jelentkeztek.

UniCredit Bank

  • „Egyhavi törlesztő visszajár” akció: amennyiben 2025. november 30-ig legalább 3 millió forint összegű Fix Kamat személyi kölcsönt igényel, a bank egyhavi törlesztőt (maximum 50 ezer forint) visszatérít.
  • „Online Plusz” kampány: online igénylés esetén, ha legalább 1,5 millió forint hitelt vesznek fel, és az első három részletet időben fizetik, 30 ezer forint jóváírás jár.

Cofidis

Őszi Alza promóció: legalább 3 millió forintos kölcsön esetén prémium ügyfelek 30 ezer forint értékű Alza-utalványt kapnak, amennyiben hozzájárulnak a marketing megkeresésekhez.

Raiffeisen Bank

A Raiffeisen „Váltsa terveit valóra” akciója 50 ezer forint jóváírást ad azoknak, akik:

  • legalább 3 millió forint személyi kölcsönt igényelnek 2025. december 5-ig,
  • vállalják az aktív számlahasználatot,
  • új ügyfélként számlát is nyitnak,
  • a kölcsönt december 12-ig folyósítják.

A jóváírást 2025. december 23-án utalja a bank. Előnyei közé tartozik a fix törlesztő, fix kamat (további kedvezményekkel) és hitelkiváltásra is használható.

Gránit Bank

Az új ügyfelek 40 ezer forint jóváírást kapnak, ha:

  • szelfis azonosítással, a Gránit eBank appon keresztül nyitnak számlát,
  • dombornyomott Mastercard kártyát igényelnek,
  • 30 napon belül legalább ötször minimum ezer forint értékben kártyás vásárlást teljesítenek,
  • két egymást követő hónapban legalább 100 ezer forint jóváírás érkezik a számlára,
  • vállalják a számla és a kártya kétéves fenntartását.

Erste Bank

Az Erste több számlacsomagjához (George, Privilégium X, EgySzámla) 40 ezer forint jár, ha:

  • az ügyfél még nem rendelkezett erstés számlával,
  • online nyitja meg a számlát internetbankban vagy mobilapplikáción keresztül,
  • bankkártyát igényel, majd a számlanyitást követő hónap végéig digitalizálja,
  • engedélyezi a marketingcélú megkereséseket.

OTP Bank

Az új OTP TOP számla akár egy évig díjmentes lehet a feltételek teljesítésével, emellett az új ügyfelek 30 ezer forint jóváírást és kilenc hónap RTL+ Premium előfizetést kaphatnak. Feltételek a 30 ezer forinthoz: 

  • új számla nyitása,
  • 45 napon belül legalább 100 ezer forint értékű, minimum 10 darab kártyás vásárlás,
  • a Persely funkció aktiválása.

Az RTL+ előfizetéshez:

  • marketing-hozzájárulás szükséges,
  • az ajánlat a MobilBank alkalmazásban igényelhető.

Érdemes időben lépni

A CIB Bank év végi akciója idén különösen bőkezű, de szinte minden nagybank kínál valamilyen jóváírást, kedvezményt vagy ajándékot. A legtöbb promócióhoz aktív számlahasználat és határidők pontos betartása szükséges, így érdemes alaposan átnézni a feltételeket, hogy biztosan megkaphassuk a maximális jóváírást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu