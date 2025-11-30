Eddig megkímélték a nyugat-európai bankokat, pedig az amerikai vámemelés számukra sem örömhír

Míg az ipari és fogyasztási cikkeket gyártó nyugat-európai cégek részvényei megsínylették idén az amerikai vámemeléseket, a fejlett európai piacok banki részvényeit nem igazán büntették a befektetők, pedig az amerikai Morningstar pénzügyi elemző cég szerint nem lenne szabad alábecsülni a vámok közvetlen negatív hatását a nyugat-európai bankok mérlegére.

A német bankok is sebezhetőek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Külön pályán mozogtak az európai bankrészvények

A Morningstar szerint a fejlett európai piacokon banki részvényeket vásárló befektetők valós kockázatot vállalnak, mivel az európai bankszektor értékelései felfújtnak tűnnek, és nem kínálnak elegendő biztonságos mozgásteret a növekvő hitelfelvételi költségekkel szemben.

A bankrészvények az év eleje óta 46 százalékkal emelkedtek, annak ellenére, hogy az eurózónában markánsan csökkentek a kamatlábak, és így az ebből eredő jótékony hatás is elenyészőben van. A jövedelmezőség vélhetően 2024-ben érte el a csúcspontját.

Jelenleg kereskednek a legmagasabb átlagos árfolyamon könyv szerinti értékükhöz mérten a pénzintézetek részvényeivel 2008 óta.

Bár az Egyesült Államokba irányuló export az Európában termelt teljes árumennyiségnek csak viszonylag kis részét teszi ki, még a leginkább kitett Svájc esetében is csupán a GDP 8,1 százalékára rúg, ám bizonyos ágazatok, mint például

az autó-,

gép-

és gyógyszeripar

számára meghatározó.

A termelői áradatok pedig arra utalnak, hogy a vállalatok inkább lenyelik a költségeiket, mintsem áthárítanák ügyfeleikre.

A profitmarzsokra nehezedő nyomás ugyanakkor a kkv-k és a globális kereskedelemtől leginkább függő vállalatok körében a hiteltörlesztés nemteljesítésének a növekedéséhez vezethet, ezáltal fokozva a bankok kockázatát. Ráadásul a vállalatok pénzügyi nehézségei a munkaerőpiacot is elérhetik, akár a munkanélküliséget is növelve.

Mely európai bankok a leginkább kitettek?

A Morningstar elemzői szerint mindez persze nem jelent veszélyt a bankrendszer egészére, de úgy vélik, hogy azok a bankok, amelyek jobban ki vannak téve ezeknek az ágazatoknak, emelhetik a céltartalékolást.

Az elemzés rámutat, hogy a német és olasz bankok a legsebezhetőbbek, mivel a feldolgozóipar kulcsfontosságú mindkét gazdaság számára.

A spanyol BBVA esetében pedig a kockázat a mexikói gazdaságnak való kitettségében rejlik, amely nagymértékben függ az ipari szektortól.