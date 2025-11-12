Befektetés: robbantak a hozamok, elképesztő csúcsnak örülhet, aki ide tette a pénzét

Halmozza a rekordokat ősszel a világszerte egyre nagyobb teret hódító befektetés. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) amerikai piaca új csúcsra futott októberben, miközben a befektetők soha nem látott összeget fektettek be a jól diverzifikált és jellemzően alacsony költségű eszközökbe.

Csúcson az amerikai ETF-ek vagyona, jól teljesít idén a népszerű befektetés / Fotó: Shutterstock

Az amerikai kibocsátású ETF-ek összvagyona 3,2 százalékkal, 13,07 ezermilliárd dollárra nőtt októberben, amivel ismét csúcsot döntött a tőzsdei kitettséget adó eszközosztály a FactSet legfrissebb adatai alapján.

Dől a pénz, szállítja is rendesen a hozamokat a népszerű befektetés

A 403 milliárd dolláros bővüléshez kedvező volt a piaci környezet, a hozamok 233,5 milliárd dollárral gyarapították az ETF-tulajdonosokat. A megtakarítók is kitettek magukért, a hónap során ugyanis rekordot jelentő, 169,5 milliárd dollár értékben fektettek be ilyen eszközökbe.

A szeptemberi értékesítést ötödével meghaladó tőkebeáramlás

java része ezúttal is a részvény ETF-ekbe érkezett, melyekből 102,8 milliárd dollárnyit táraztak be, 20 százalékkal többet, mint szeptemberben.

A kötvényes termékek értékesítése eközben 29 százalékkal, 51,9 milliárd dollárra ugrott havi alapon,

a pénzpiaci ETF-ek iránti kereslet pedig 44 százalékkal, 6,9 milliárd dollárra nőtt.

Az árupiaci eszközökbe áramló friss megtakarítások 47 százalékkal, 5,9 milliárd dollárra estek vissza,

az alternatív ETF-ek pedig a szeptemberinél 41 százalékkal kevesebb friss megtakarítást, 308 millió dollárt tudtak felszívni.

A vállalati szektorok közül az egészségügy, a közműcégek és a technológia kapta a legnagyobb figyelmet – és friss tőkét – a befektetőktől, míg a legtöbb befektetést az energiacégek, az alapcikkeket gyártók és a kommunikációs szektor ETF-jeiből váltották vissza.

Az idei első 10 hónap során ezzel már 1110 milliárd dollár érkezett a tengerentúli ETF-ekbe.

Gomba módra szaporodik az ETF-kínálat

Az óriási keresletre a befektetési szolgáltatók a kínálat dinamikus bővítésével reagálnak. Az előző hónapban minden eddiginél több, 137 új ETF-et indítottak útjára, 19 százalékkal többet, mint szeptemberben.