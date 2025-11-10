Befektetés: őszi fordulat a vagyonnál, állampapír helyett ide tette a pénzt a lakosság

Megtorpant a lakosság hazai értékpapírvagyonának gyarapodása az ősz elején. A háztartások magyar állampapírban, hazai vállalati és banki kötvényekben, befektetési jegyekben és a pesti tőzsdén elérhető részvényekből álló értékpapír-állománya 0,9 százalékkal 28 967 milliárd forintra csökkent szeptember végére az augusztusi történelmi csúcsról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb összesítése szerint.

Ősz elején visszaesett a lakosság hazai értékpapírokban tartott befektetésének összértéke / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

A kisbefektetők hazai eszközökben fialtatott vagyonának bővülése ezzel féléves emelkedést követően tört meg, az előző havi 29 232,7 milliárdos vagyoncsúcsot így nem követte újabb rekorddöntés.

Több mint 250 milliárd forint távozott az állampapírokból

A 266 milliárd forintos ősz eleji visszaesést a piaci hozamok enyhe lefordulása és az ezzel egyidejűleg végrehajtott jelentős tőkekivonás együttesen okozták. A háztartások 233,6 milliárd forintot adtak el hazai értékpapírjaikból, miközben a borúsabb befektetői hangulatban a meglévő eszközök értéke 32,1 milliárd forinttal csökkent.

A lakosság értékpapír-befektetésének legnagyobb részét alkotó állampapírokból 329,1 milliárd forintot váltottak vissza az ügyfelek, ami február óta a legjelentősebb volumenű kitárazás volt. A háztartások leginkább az egy évnél hosszabb lejáratú papírjaikból szálltak ki, 387,4 milliárd forinttal csökkentve kitettségüket.

A rövid – egy évnél nem hosszabb – államkötvényekbe ezzel szemben 54,5 milliárd forint friss megtakarítást helyeztek el, a devizában kibocsátott magyar állampapírokból pedig csekély négymilliárd forintnyit vásároltak.

A háztartások kezében lévő magyar állampapír-állomány ezzel két és fél százalékkal, 12 983 milliárd forintra esett vissza.

Ezzel egyidejűleg egyéb pénzintézeti és vállalati kötvénykitettségük fél százalékkal bővült szeptemberben.

Alapkezelőknél landolt a friss befektetés java

A kötvények legfőbb versenytársának számító befektetési alapok tovább menetelnek. Az első őszi hónapban 66,2 milliárd forint friss ügyfélpénz érkezett a szektorba, a profi alapkezelők pedig a borúsabb piaci környezetben is kitettek magukért, 24,9 milliárd forintnyi hozamot termelve a befektetési jegyeken.