Tőzsdei útmutató – miért érdemes befektetni?

A befektetés nem a gazdagok kiváltsága. Nem bonyolult, nem elérhetetlen és nem arról szól, hogy holnap milliomosok legyünk. Sokkal inkább arról, hogy gondoskodjunk önmagunkról, a jövőnkről és a szeretteink biztonságáról befektetéseinken keresztül.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2025.11.04, 06:57

Magyarországon még mindig sokan bizonytalanok a befektetések kapcsán. A régi rendszerben nem volt kultúrája a tőkepiaci befektetésnek, később különféle piramisjátékok és csalások rontották tovább a bizalmat. Gyakran hallani, hogy „a befektetés a gazdagoknak való” vagy „rengeteg pénz kell hozzá”, sokan pedig azért nem foglalkoznak vele, mert nem akarnak lemondani a jelenlegi fogyasztásuk egy részéről. Pedig a befektetés ma már nem luxus, és szinte mindenkinek érdemes vele foglalkoznia — akár kis összeggel is, rendszeresen.

nyugdíjas élelmiszerutalvány, Mivel érdemes kezdeni a befektetést?,
Mivel érdemes kezdeni a befektetést? / Fotó: Northfoto

Az XTB legfrissebb, ezerfős, reprezentatív mintán elvégzett felmérése szerint a magyarok mindössze 33 százaléka rendelkezik valamilyen befektetéssel, a pénzügyi műveltség általános hiánya pedig egyértelmű, hiszen ugyanazon felmérés alapján a válaszadók 59 százaléka alulinformáltnak érzi magát a befektetésekkel kapcsolatban. Ezzel együtt egyértelmű, hogy a tartalék fontos, de ha a pénz csak egy bankszámlán áll, hosszú távon veszít az értékéből. A befektetés célja, hogy a megtakarítás gyarapodjon, és amikor valóban szükség van rá, legyen mihez nyúlni. A világ gazdasága hosszú távon növekszik – és ezt érdemes kihasználni.

Jobb élet a jövőben

A befektetés nem arról szól, hogy gyorsan meggazdagodjunk. Inkább arról, hogy később szabadabb életet élhessünk.

Ha rendszeresen félreteszünk, elérhetjük, hogy pár év múlva

  • hosszabb pihenőt engedhessünk meg magunknak,
  • részmunkaidőben dolgozzunk,
  • vagy akár korábban vonuljunk nyugdíjba.

Nyugdíj és infláció

Sokakban él a gondolat, hogy az állam majd gondoskodik rólunk idős korunkban. A valóság az, hogy a társadalom öregszik, és a nyugdíjrendszer egyre nagyobb terhet visel. Valószínű, hogy a jövőben a nyugdíj kisebb lesz, mint ma. A befektetés így nemcsak lehetőség, hanem hosszú távú biztonsági háló. A saját megtakarításunk a mi döntésünk, és ez adhat valódi biztonságot.

Ezen túl az elmúlt évek magas inflációja azt is megmutatta, milyen gyorsan tud veszíteni az értékéből a pénz. Rövid távon szinte lehetetlen tökéletesen védekezni ellene, de hosszú távon a befektetés az egyik legerősebb védelem.

Történelmileg a tőkepiac átlagosan évi 7–9 százalék hozamot tudott biztosítani. 

Ez nem garantált, de hosszú távon a befektető általában sokkal jobban jár, mintha a pénz csak számlán pihen.

Mivel érdemes kezdeni a befektetést?

Ha van legalább öt-tíz évünk, és tudunk havonta félretenni akár kisebb összeget is, akkor a részvények és az ETF-ek sokak számára ideálisak lehetnek. Ezek hosszú távon jó arányt adnak a hozam, a kockázat és a ráfordított idő között.

Sokan banki megtakarításokban vagy betétekben gondolkodnak – ezeknek is megvan a szerepük, de hosszú távú vagyonépítésre a tőkepiac jellemzően jobb eszköz.

A befektetés nem a gazdagok kiváltsága. Nem bonyolult, nem elérhetetlen, és nem arról szól, hogy holnap milliomosok legyünk. Sokkal inkább arról, hogy gondoskodjunk önmagunkról, a jövőnkről és a szeretteink biztonságáról. Már kis összegekkel, rendszeresen is felépíthetünk egy olyan pénzügyi alapot, amely segít a jövőben szabadabban dönteni. A legjobb idő elkezdeni befektetni tegnap volt– a második legjobb idő ma.

