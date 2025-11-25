Szélsőséges napja volt a magyar tőzsdének, egy részvény 45 százalékot ralizott - az MBH-ra pedig befutott az első célár

Hektikus napja volt a BÉT-nek kedden, a blue chipek felemás formában voltak, a forgalomra ugyanakkor nem lehet panasz. A BUX index 0,84 százalékkal, 108 613 pontig emelkedett a nap végére, az érdeklődés pedig átlag feletti, 24,8 milliárd forintos volt.

Szélsőségekben gazdag napja volt a BÉT-nek / Fotó: Vémi Zoltán

Szélsőségekben gazdag napja volt a BÉT-nek

Az OTP 1,84 százalékkal, 33 680 forintig, a Richter 2,2 százalékkal, 9800 forintig emelkedett, a Magyar Telekom ott zárt, ahol kezdett, 1766 forinton, a Molt viszont beadták, 1,35 százalékkal, 2924 forintig süllyedt az árfolyama.

A kisrészvények közül a nap nyertese egyértelműen a Delta volt, melyről kiderült, egyik leányvállalata elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, ami akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években. A részvényt több mint hatszázmillió forintos forgalomban, 50 százalékos pluszba tépték a nap során a befektetők.