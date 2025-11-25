Szélsőséges napja volt a magyar tőzsdének, egy részvény 45 százalékot ralizott - az MBH-ra pedig befutott az első célár
Hektikus napja volt a BÉT-nek kedden, a blue chipek felemás formában voltak, a forgalomra ugyanakkor nem lehet panasz. A BUX index 0,84 százalékkal, 108 613 pontig emelkedett a nap végére, az érdeklődés pedig átlag feletti, 24,8 milliárd forintos volt.
Szélsőségekben gazdag napja volt a BÉT-nek
Az OTP 1,84 százalékkal, 33 680 forintig, a Richter 2,2 százalékkal, 9800 forintig emelkedett, a Magyar Telekom ott zárt, ahol kezdett, 1766 forinton, a Molt viszont beadták, 1,35 százalékkal, 2924 forintig süllyedt az árfolyama.
A kisrészvények közül a nap nyertese egyértelműen a Delta volt, melyről kiderült, egyik leányvállalata elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, ami akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években. A részvényt több mint hatszázmillió forintos forgalomban, 50 százalékos pluszba tépték a nap során a befektetők.
A hétfői napot bődületes mínuszban záró MBH Bank részvényei kedden már nyugodtabban kereskedtek, főleg, miután az Equilor közzétette az első célárat a vállalat papírjaira.
A nyugat-európai tőzsdéken többnyire jó hangulat uralkodott a nap során, a német DAX 0,7, a francia CAC 0,8, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,5 százalékos pluszban jár a pesti zárás környékén. Az amerikai tőzsde felemás hangulatban kezdett, a Nasdaq és az S&P pirosban, a Dow viszont minimális pluszban kezdte a napot.
A forintnak hasonlóan kétarcú napja van, az euróval szemben elsősorban oldalazik a kurzus, a 382,1-es árfolyamszint környékén.