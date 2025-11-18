Bomba hírrel kezdte a napot az MBH, érdemes lesz ma figyelni a részvényeket

Gyenge, felemás teljesítménnyel kezdte a hetet a BÉT a hétfői kereskedésben, a lendület egyértelműen hiányzott a parkettről, igaz, ez a globális tőkepiacok szinte minden szegletére jellemzőnek bizonyult. A keddi nyitásban a BUX index 0,37 százalékkal 106 966 pontig süllyedt, a blue chipek többsége pirosban kezdte a napot.

Halovány rajt után szépíthet kedden a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Gyengén kezdte a hetet a BÉT, itt a lehetőség a javításra

A nap nem indult eseménytelenül a BÉT-en, hiszen az MBH Bank hajnalban bejelentette, hogy 80 százalékos tulajdonrészt szerez az Otthon Centrum (OC) ingatlanos cégben, mely 2028-ra a tervek szerint 100 százalékos részesedéssé bővülne. A tranzakció felügyeleti engedélyekhez van kötve, de erről mind az MBH, mind az OC optimistán nyilatkozott. A bank részvényei a keddi nyitásban minimális, 0,4 százalékos pluszban kezdtek, 5780 forinton.