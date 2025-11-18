Bomba hírrel kezdte a napot az MBH, érdemes lesz ma figyelni a részvényeket
Gyenge, felemás teljesítménnyel kezdte a hetet a BÉT a hétfői kereskedésben, a lendület egyértelműen hiányzott a parkettről, igaz, ez a globális tőkepiacok szinte minden szegletére jellemzőnek bizonyult. A keddi nyitásban a BUX index 0,37 százalékkal 106 966 pontig süllyedt, a blue chipek többsége pirosban kezdte a napot.
Gyengén kezdte a hetet a BÉT, itt a lehetőség a javításra
A nap nem indult eseménytelenül a BÉT-en, hiszen az MBH Bank hajnalban bejelentette, hogy 80 százalékos tulajdonrészt szerez az Otthon Centrum (OC) ingatlanos cégben, mely 2028-ra a tervek szerint 100 százalékos részesedéssé bővülne. A tranzakció felügyeleti engedélyekhez van kötve, de erről mind az MBH, mind az OC optimistán nyilatkozott. A bank részvényei a keddi nyitásban minimális, 0,4 százalékos pluszban kezdtek, 5780 forinton.
Az OTP 0,6 százalékkal 32 100 forintig, a Mol 0,66 százalékkal 3020 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,11 százalékkal 1738 forintig süllyedt, míg a Richter 0,6 százalékkal 9755 forintig emelkedett.
A nyugat-európai piacok pirosban kezdtek, a német DAX 1,4, a francia CAC 1,3, az átfogó Euro Stoxx pedig 1,3 százalékos mínuszban indította a napot. Az amerikai tőzsde a hétfői csúszás után kedden is pirosban nyithat, a határidős opciók szerint 0,4-0,6 százalékos gödörben kezdhet majd mind a három nagy index a tengerentúlon.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint iránykereséssel kezdte a napot, az eurókereszt 384,8 környékén rajtolt hajnalban, a dollár pedig 331,9-en áll, a mai fontos makroadatközlésig, az MNB délutáni kamatdöntéséig ugyanakkor még sok víz lefolyik a Dunán.