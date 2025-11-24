Deviza
Brutális pofont kapott az MBH részvénye, 20 százalékos mínuszba ütötték a papírt

A blue chipek felemás teljesítményt nyújtottak a nap során, de a hétfő az MBH szakadásáról marad emlékezetes. A BÉT erősen kezdte a hetet.
Mészáros Gergő
2025.11.24, 17:10
Frissítve: 2025.11.24, 17:47

Jó hangulatban telt a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn, a hazai parkett nagyjai felemás napot zártak, a prímet a Magyar Telekom felértékelődése vitte el. A magyar tőzsde forgalma brutális, 46 milliárd forint volt, a BUX index 0,4 százalékkal 107 705 pontig erősödött a nap végére.

20251105_bet_014_VZ, Jó napja volt a BÉT blue chipjeinek, de az MBH szakadása volt a középpontban,
Jó napja volt a BÉT blue chipjeinek, de az MBH szakadása volt a középpontban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szédületes forgalom egy pár olyan, elképesztő méretű kötésnek köszönhető, amit a kereskedés utolsó percében könyveltek el: ezzel az OTP forgalma 27, a Richteré 9,3, a Magyar Telekomé 2,3, a Molé pedig 5,6 milliárd forintra ugrott, minden papír esetében többszörösére emelve nemcsak a napi forgalmat, de az átlagra is köröket verve. A megugró érdeklődés az MSCI régiós indexátsúlyozásának, valamint az azt követő befektetési alapok újrasúlyozódásának köszönhető, melyre a magyar zárásban került sor.

Jó napja volt a BÉT blue chipjeinek, de az MBH szakadása volt a középpontban

Az OTP 1,4 százalékkal 33 200 forintig, a Magyar Telekom pedig 3,0 százalékkal 1766 forintig erősödött a nap végére. A Mol ezzel szemben 1,8 százalékkal 2964 forintig, a Richter pedig 0,3 százalékkal 9585 forintig süllyedt a nap végére.

A nap minden bizonnyal legnagyobb meglepetését az MBH szolgáltatta, amikor bejelentette, hogy saját részvényeit brutális, közel kétezer forintos diszkonttal a befektetők részére bocsátja, a jegyzés már a keddi nappal el is indul a papírokért. A hírre az árfolyam nyomban 25 százalékos szabadesésbe kezdett, a nap végére ugyanakkor valamit vissza tudott már hozni ebből a papír.

A nyugat-európai tőzsdéken többségében jó hangulatban telt a kereskedés, a német DAX 0,9, a francia CAC 0,3, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,6 százalékos pluszban járt a magyar tőzsde zárása idején. Az amerikai részvénypiac jelentős pluszban kezdett, a Nasdaq 2,1, az S&P 1,2, a Dow pedig 0,4 százalékos nyerőben indult azt követően, hogy a decemberi Fed-döntés kapcsán ismét a vágás melletti tétek kerültek többségbe.

A forintnak erős napja volt, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton javítani tudott az esti órákra. Az euróval szemben 0,4 százalékos a napi plusz, 382,3 környékén adják a közös deviza egységét.

A dollárral szemben is hasonló, valamivel 0,4 százalék feletti a napi nyerő, 331,8-on áll a kereszt, ismét egyre közelebb a 330-as lélektani határhoz.

