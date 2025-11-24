Brutális pofont kapott az MBH részvénye, 20 százalékos mínuszba ütötték a papírt

Jó hangulatban telt a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn, a hazai parkett nagyjai felemás napot zártak, a prímet a Magyar Telekom felértékelődése vitte el. A magyar tőzsde forgalma brutális, 46 milliárd forint volt, a BUX index 0,4 százalékkal 107 705 pontig erősödött a nap végére.

Jó napja volt a BÉT blue chipjeinek, de az MBH szakadása volt a középpontban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A szédületes forgalom egy pár olyan, elképesztő méretű kötésnek köszönhető, amit a kereskedés utolsó percében könyveltek el: ezzel az OTP forgalma 27, a Richteré 9,3, a Magyar Telekomé 2,3, a Molé pedig 5,6 milliárd forintra ugrott, minden papír esetében többszörösére emelve nemcsak a napi forgalmat, de az átlagra is köröket verve. A megugró érdeklődés az MSCI régiós indexátsúlyozásának, valamint az azt követő befektetési alapok újrasúlyozódásának köszönhető, melyre a magyar zárásban került sor.

Az OTP 1,4 százalékkal 33 200 forintig, a Magyar Telekom pedig 3,0 százalékkal 1766 forintig erősödött a nap végére. A Mol ezzel szemben 1,8 százalékkal 2964 forintig, a Richter pedig 0,3 százalékkal 9585 forintig süllyedt a nap végére.