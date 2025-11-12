Zöldben kezdett a BÉT, ismét erősödik az OTP részvénye a keddi zakó után

Jelentős mínuszban zárt kedden az OTP részvénye, miután kiderült, a kormány megemelné a bankadót. Ez a lépés az OTP eredményét ugyan befolyásolná , ám az elemzők továbbra is nagyon optimisták a bankpapír kapcsán, így nem lenne meglepő, ha akár már a szerdai kereskedésben magára találna a legnagyobb magyar részvény a BÉT-en. A BUX index 0,4 százalékkal, 107 644 pontig emelkedett a szerdai nyitásban, elindítva a korrekciót.

Az OTP rántotta le a BÉT-et kedden, ma szépíthet a bankpapír

Az OTP árfolyama 0,6 százalékkal, 32 200 forintig, a Richter 0,25 százalékkal, 9890 forintig, a Mol pedig 0,2 százalékkal, 3026 forintig emelkedett a gongszó után, a Magyar Telekom eközben 0,1 százalékos mínuszba került, 1780 forintra csúszva ezzel.

A nyugat-európai tőzsdék zöldben kezdték a napot, a brit FTSE 0,2, a francia CAC 0,4, a német DAX 0,7 százalékos pluszban rajtolt, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,5 százalékos emelkedéssel indította a napot.. A határidős opciók alakulása alapján az amerikai tőzsde kisebb pluszban nyithat majd magyar idő szerint fél négykor, a Dow 0,1, a Nasdaq 0,6, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos emelkedéssel indíthatja majd a napot.

A forint főleg oldalazott a reggeli órákban, az euró ellenében 384,7 környékén jár a kereszt a pesti tőzsde nyitásának környékén, míg a dollárral szemben a 332,1-es szintet kerülgeti a jegyzés.