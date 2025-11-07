Nagyon ütik az OTP részvényét a gyorsjelentés után, a Mol zöldben kezdett

Fontos napra ébredtek a magyar befektetők pénteken, és nemcsak azért, mert az OTP és a Mol is mára virradóra tették közzé friss negyedéves eredményeiket, hanem azért is, mert az éjszakai órákban a hazai befektetők számára is kulcsfontosságú hírek érkezhetnek majd Amerikából, ahol Donald Trump Orbán Viktort és küldöttségét fogadja, hogy gazdasági és kereskedelmi kérdésekben is tárgyaljanak egymással. A küldöttség részét képezi Orbán Gábor Richter-vezér mellett Jászai Gellért 4iG-vezető is, így a hazai befektetők által a BÉT-en a legtöbbet kereskedett részvények kapcsán is kiemelten fontos hírek érkezhetnek a következő 24 órában.

Négyből három blue chip eredménye már ismert a BÉT-en / Fotó: Zoltan Tarlacz / Shutterstock

Az idei harmadik negyedéves gyorsjelentéseikkel a magyar blue chipek akkorát talán nem robbantottak, mint azt az elmúlt időszakban megszokhattuk: az OTP ugyan hozta a megszokottat, és egy újabb erős jelentést tett le az asztalra, a Mol erős számai ellenére felülvizsgálat alá vonta teljes éves előrejelzését, a Richter pedig egyértelműen csalódást keltő számokról számolt be, így a következő napokban bőven lesz mit emésszen a Budapesti Értéktőzsde.

A pénteki nyitásban az OTP részvénye 1,6 százalékkal 31 930 forintig esett, míg a jelentését még közzé nem tevő Magyar Telekom 0,56 százalékos mínuszban, 1780 forinton kezdett.