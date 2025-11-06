Csúnya pofonba szaladt a Richter, 10 ezer forint alá rántották a részvényt a gyorsjelentés után
Jókora pofonba szaladt bele a Richter részvénye a vállalat gyorsjelentését követően, és, főként az erős forintnak köszönhetően, alaposan alulteljesítette az elemzők előzetes várakozásait. A BUX index 0,51 százalékkal, 106 933 pontig süllyedt a nap végére, a BÉT forgalma 16,2 milliárd forint volt.
Nagyot zakózott a Richter, gyenge napja volt a BÉT-nek
A Richter árfolyama vártnál gyengébb eredményközlését követően 3,6 százalékkal, 9900 forintig szakadt a nap végére, az OTP pedig 0,12 százalékkal, 32 440 forintig süllyedt.
A Mol ellenben 0,48 százalékkal, 2904 forintig emelkedett, míg a Magyar Telekom begyújtotta a rakétákat, és 1,59 százalékos pluszban, 1790 forinton fejezte be a napot.
A nyugat-európai tőzsdék többsége pirosban jár a zárás előtt fél órával, a német DAX 0,8, a francia CAC 1,1, a brit FTSE 0,5, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,6 százalékos gödörben van öt óra környékén. Az amerikai részvénypiac is negatívban kezdte a napot, a Nasdaq 1,5, az S&P 500 0,9, a Dow Jones pedig 0,8 százalékkal süllyedt másfél óra kereskedést követően.
A forintnak erős napja volt, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton erősödni tudott a csütörtöki kereskedésben. Az euróval szemben 387-ről 386 alá erősödött a kereszt a délután közepére,
a dollárral szemben pedig 0,6 százalékos a napi plusz, 336-ról 334,4-ig menetelt a kereszt a délután közepére.