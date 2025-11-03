Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsde
részvény
BÉT

Az OTP újabb csúcsokat vesz be, a Molnál viszont egyre tetemesebb a mínusz

Elképesztő forgalomban tarolt hétfőn a 4iG és a Rába, és a két vállalat papírjai nem csak volumenben, de felértékelődésben is szédületeset nyújtottak. A BÉT blue chipjeinek nem sok lapot osztottak.
Mészáros Gergő
2025.11.03, 17:09
Frissítve: 2025.11.03, 19:06

A Molon túl sem kezdték túl erősen a hetet a BÉT blue chipjei, a 4iG és a Rába ismét ellopták a show-t, az OTP pedig újabb történelmi árfolyamcsúcsokat állított be a hétfői kereskedésben. A BUX index 0,41 százalékkal 107 763 pontig erősödött a nap végére, a parkett forgalma 21 milliárd forint volt.

A Mol kivételével nem volt rossz napja a BÉT nagyjainak

Az OTP tovább menetelt, 1,25 százalékkal 32 490 forintig emelkedett a nap végére, a többi blue chip viszont nem volt ennyire sikeres a nap folyamán. A Mol 1,55 százalékkal 2914 forintig, a Richter 0,19 százalékkal 10 350 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,23 százalékkal 1760 forintig süllyedt a záró gongszóra.

MOL részvény
Eközben a Rába és a 4iG elképesztő ralit produkáltak: előbbi 16 százalékos pluszban is járt nap közben, korrigálva ezzel az elmúlt napok szakadását, 

RABA részvény
az utóbbi pedig többször akkora forgalmat generálva szárnyalt tova a 4 ezer forintos lélektani határtól, mint amekkora érdeklődés a Mol vagy éppen a Richter papírjai iránt felmerült a nap során.

4IG részvény
Hadiipari rali újratöltve: megint blue chipnyi forgalommal tépik a Rábát

Fellélegzett a Rába piaca, mégis jóval többet ér a részvény az elbukott vérszegény ajánlatnál. Jelenleg a 4iG és a Rába párosa a legkézenfekvőbb lehetőség a pesti parketten a hadiipari kitettség növelésére. Márpedig fundamentális hírekben nincs hiány: a német Rheinmetall után a svájci Saltech is magyar kapacitásokat épít.

A nyugat-európai piacoknak felemás napjuk van, a német DAX 0,8 százalékos pluszban, a francia CAC 0,3, a brit FTSE pedig 0,2 százalékos mínuszban jár a magyar tőzsdezárás környékén, míg az átfogó Euro Stoxx 0,3 százalékos pluszban keresi az irányt öt óra környékén. Az amerikai tőzsde kisebb korrekcióval kezdte a napot, a Nasdaq ugyan 0,4 százalékos pluszban, a Dow 0,4, az S&P pedig 0,1 százalékos gödörben jár a hazai gongszó előtt.

A forintnak is kétarcú napja van, a hazai deviza fontos szinteket tesztel mindkét fronton, egyértelmű áttörésre ugyanakkor egyelőre nem került sor. Az euróval szemben másfél éves csúcson, 386,7-en is járt a kereszt a kora délelőtti kereskedésben.

EUR / HUF árfolyam
A dollár ellenében 0,1 százalékos jelenleg a napi mínusz, 336,6 környékén keresi az irányt a devizánk.

USD / HUF árfolyam
