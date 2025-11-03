Az OTP újabb csúcsokat vesz be, a Molnál viszont egyre tetemesebb a mínusz

A Molon túl sem kezdték túl erősen a hetet a BÉT blue chipjei, a 4iG és a Rába ismét ellopták a show-t, az OTP pedig újabb történelmi árfolyamcsúcsokat állított be a hétfői kereskedésben. A BUX index 0,41 százalékkal 107 763 pontig erősödött a nap végére, a parkett forgalma 21 milliárd forint volt.

A Mol kivételével nem volt rossz napja a BÉT nagyjainak

Az OTP tovább menetelt, 1,25 százalékkal 32 490 forintig emelkedett a nap végére, a többi blue chip viszont nem volt ennyire sikeres a nap folyamán. A Mol 1,55 százalékkal 2914 forintig, a Richter 0,19 százalékkal 10 350 forintig, a Magyar Telekom pedig 0,23 százalékkal 1760 forintig süllyedt a záró gongszóra.