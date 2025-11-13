Deviza
EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.45 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.5 -0.2% CZK/HUF15.87 +0.07% EUR/HUF383.88 -0.19% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF415.45 -0.08% PLN/HUF90.79 -0.04% RON/HUF75.5 -0.2% CZK/HUF15.87 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,320.34 +0.16% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,078 -0.19% OTP32,390 +0.59% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,340 +3.27% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,548.33 +1% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,365.1 +0.63% BUX108,320.34 +0.16% MTELEKOM1,768 -1.81% MOL3,078 -0.19% OTP32,390 +0.59% RICHTER9,880 -0.1% OPUS529 -0.19% ANY7,340 +3.27% AUTOWALLIS153.5 +0.65% WABERERS5,680 +0.35% BUMIX10,548.33 +1% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,365.1 +0.63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyógyszergyártás
Covid-19
Biontech
Covid-19 vakcinák
vakcinaüzlet
világjárvány
Pfizer
Karikó Katalin

Covid: kiszáll a BioNTechből a Pfizer, egy korszak múlt el, amelynek magyar főszereplője is volt – Karikó Katalin

A német startup technológiáján alapuló vakcina dollármilliárdokat hozott a Pfizer konyhájára. A BioNTech sem járt rosszul az üzlettel, ám Karikó Katalin egykori cége ma már ismét a rák gyógyítására koncentrál.
K. B. G.
2025.11.13, 13:37
Frissítve: 2025.11.13, 13:39

Eladja a BioNTechben fennálló részesedését a Pfizer a koronavírus-járvány múltával. A betegség ellen a két cég közösen fejlesztett oltást és a megállapodásnak része volt az is, hogy a Pfizer részesedést szerez a német startupban.

pfizer, biontech
A Pfizer/BioNTech vakcina fontos szerepet játszott a koronavírus-járvány leküzdésében/Fotó: Flowersandtraveling / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Az amerikai gyógyszergyártó most 4,55 millió, az amerikai letéti igazolást (a német tőzsdén jegyzett BioNTech részvényével gyakorlatilag azonos, de amerikai piacokon mozgó értékpapír) dob piacra egy blokk-ügylet keretében. A blokk-ügylet során a nagytulajdonosok intézményi szereplők vagy bankok számára, a tőzsdén kívül értékesítik részesedésüket némi kedvezmény mellett egyben, hogy a tőzsdei eladással ne döntsék be az árfolyamot.

A BioNTech visszatér a rák gyógyítása érdekében tett erőfeszítéseihez

Az ár a Bloomberg információi szerint 108 és 111,7 dollár között alakulhat, ami akár 508 millió dollárra is értékelheti a csomagot, amire szüksége is lehet a Pfizernek, mely 10 milliárd dollárért vásárolja meg a fogyasztószert fejlesztő biotech-startup Metserát. A két cég együttműködése dollármilliárdokat hozott a vállalatok konyhájára a koronavírus elleni vakcina eladásaiból. A két vállalat folytatja a Covid elleni vakcinák gyártását és módosítását, mely a BioNTech mRNS technológiáján alapul.

A járvány múltával a BioNTech visszatért eredeti, a rák gyógyítását célul tűző fókuszához, valamint idén egy több mint 10 milliárd dolláros ügyletet is kötött a Bristol-Myers Squibb gyógyszergyártóval.

Koronavírus-járvány

Koronavírus-járvány
2142 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu