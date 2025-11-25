Deviza
Sorsdöntő hajrá vár a bitcoinra: most derül ki, tényleg digitális aranyról beszélünk-e - minden a következő heteken múlik

A legnagyobb kriptodeviza erősen kezdte az évet, majd ugyanolyan hirtelen vesztette el minden nyereségét, és fordult negatívba a kurzus. A következő hetekben eldől, tényleg digitális arany tud-e lenni a bitcoin – a részvénypiac már megtette, amit megkövetelt a kurzus.
Mészáros Gergő
2025.11.25, 21:28

Ritka gyenge formában volt az elmúlt hetekben a bitcoin, a legnagyobb kriptodeviza október közepén elért, 125 ezer dollár körüli történelmi árfolyamcsúcsáról 32 százalékot szakadt hetek leforgása alatt, a lejtmenet során pedig nemcsak a 100, majd a 90 ezer dolláros lélektani támaszt törte le, de egészen a 80 ezer dolláros árfolyamszintig szakadt, és ott talált csak kapaszkodóra, majd tudott ismét felfelé fordulni – igaz, trendfordulóról egyelőre nehéz lenne beszélni.

Gold,Bitcoins,On,Glittering,Background,,Close,Up, bitcoin,
Erős kezdés után erős visszaesés a bitcoin árfolyamán / Fotó: ff-photo / Shutterstock

Erős kezdés után erős visszaesés a bitcoin árfolyamán

A bitcoin ugyan erősen kezdte, majd még erősebben folytatta az évet, támogatva 

  • egyrészt Donald Trump szakpolitikai nyitottságával, 
  • másrészt az ETF-ek iránt fennálló, sokáig szinte csillapíthatatlannak tűnő kereslettel, 
  • harmadrészt pedig a Fed – eddig – várakozásoknak megfelelően galambhangvételű döntéseivel, melyek csökkentették a monetáris béklyó szorítását, ezzel levegőhöz engedték a kötvénypiacon túli befektetéseket is. 

 

A lendület azonban a történelmi rekordhosszúságúra hízó amerikai kormányzati leállás okozta átfogó piaci bizonytalanság fokozódásával, illetve az amerikai gazdaság egészségébe vetett bizalom megingásával párhuzamosan megcsappant a token háza táján, és október első hetének végén mintha csak kirántották volna a szőnyeget a bitcoin alól, szakadásnak indult az árfolyam, és időközben ugyan ideig-óráig meg tudott kapaszkodni egy-egy ponton. Azzal az eladói nyomással viszont, amely a bizonytalan, valamint a korábban már nagyot kaszáló befektetők, illetve az ETF-ekből is exitelő vállalatok és kisbefektetők egyvelegének tokenöntéséből eredt, egyszerűn nem tudott lépést tartani az árfolyam, és szinte megállíthatatlanul esett egészen a 80 ezres lélektani határig, amit a napokban hajszálnyira meg is közelített a trendforduló előtt

 

A bitcoin azonban minden jel szerint a hét végén már talpra tudott állni, először a 82, majd a 84, végül pedig a 86 ezer dolláros árfolyamszintet is vissza tudta venni relatíve stabilan, kedd délután pedig már a 88 ezres szinttel küzd.

Csalódást kelt a bitcoin, de kérdés, mi lesz a vége

A bitcoin elmúlt másfél hónapban látott mélyrepülése mindenféleképpen csalódást jelent a kriptopiac befektetői számára, akik az elmúlt egy évben, Donald Trump megválasztása óta, szinte felhőtlen optimizmussal tekintettek a szektorra. Az év elején egy ideig olyannyira igazuk is lett, hogy a bitcoin nemcsak az amerikai tőzsdére vert köröket, de még az aranyra is, ekkor pedig 

ismét megjelentek azok a hangok, amelyek a bitcoint a digitális arannyá kiáltották ki. 

És akkortájt nehéz is lett volna velük vitára kelni, már ha csak az árfolyamok alakulását tekintjük: azt láttuk ugyanis, hogy a bitcoin ugyan a bizonytalanságok és a piaci pánikok idején  nagyobbat esik, mint a részvénypiac, amint a szelek elülnek, a token a részvénypiacnál sokkal nagyobb lendülettel indul meg felfelé, ebből a magas bétájú mozgásából pedig az következett, hogy a jó időkben a token jobban állt, mint a részvények, és még az aranyat is kenterbe verte. 

Most azonban ez a dinamika egyelőre nem látszik, pontosabban kérdéses, hogy fog-e látszani: az amerikai részvénypiac ugyanis éppen mostanság lábal ki egy bő egyhavi mélyrepülésből, a trendforduló eleje pedig – hogy, hogy nem – pont egybeesik a bitcoin szakadásának megállásával. 

 

Az év utolsó bő egy hónapja így egy igazi make or brake helyzet lesz a token számára: ha a lendület a korábbiakhoz hasonlóan visszatér, akkor egy év végi kanyarban előzéssel akár még meg is verheti majd az év végére az amerikai tőzsdét a bitcoin, ha viszont ez elmarad, akkor ismét a kriptoszketpikusok kórusa zendíthet majd rá már megszokott nótájára. Egy dolog tűnik biztosnak: az aranyat már szinte biztosan egyikük sem érheti utol – a magyar tőzsdének ugyanakkor még akár erre is lehet esélye.

