Deviza
EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.5 -0.13% GBP/HUF439.75 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.21% PLN/HUF91 -0.12% RON/HUF76.21 -0.18% CZK/HUF15.91 -0.06% EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.5 -0.13% GBP/HUF439.75 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.21% PLN/HUF91 -0.12% RON/HUF76.21 -0.18% CZK/HUF15.91 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,715.84 -1.22% MTELEKOM1,768 +0.45% MOL2,876 -1.53% OTP32,180 -0.99% RICHTER10,200 -2.94% OPUS548 +1.46% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,660 0% BUMIX10,153.87 -0.26% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,282.6 -0.31% BUX106,715.84 -1.22% MTELEKOM1,768 +0.45% MOL2,876 -1.53% OTP32,180 -0.99% RICHTER10,200 -2.94% OPUS548 +1.46% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,660 0% BUMIX10,153.87 -0.26% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,282.6 -0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptopiac
bitcoin
ETF

Továbbra sem talál magára a bitcoin: már a legfanatikusabb rajongók hite is megrendülhetett

Az eredeti kripto több mint 20 százalékot esett a múlt havi csúcs óta, noha a legtöbb piac ezzel párhuzamosan szárnyalt. A bitcointól már a régi motorosok is szabadulnak, igaz ők ezzel óriási profitot realizálnak.
K. B. G.
2025.11.05, 11:26

Nincs vége a bitcoin kálváriájának, a legnagyobb kriptovaluta ugyanis 7,4 százalékos esés után június óta először a 100 ezer dolláros árfolyam alá is benézett, ami több mint 20 százalékos esést jelent a múlt hónapban elért csúcshoz képest. Bár szerda reggel a veszteségek egy részét az eredeti kripto ledolgozta, az eszköz még mindig nem talált biztos talajt a lába alatt.

Bitcoin.,Bitcoin,Chart,Background,Concept.,Crypto,Money,News,Concept,Idea.
A bitcoin az elmúlt hetekben alulteljesít más kockázatos eszközökhöz képest/Fotó: aricancaner / shutterstock

Most a régi bálnák döntötték be a bitcoin árfolyamát

Szemben az októberi vízesésszerű zuhanással, amit a tőkeáttétes pozíciók likvidálása hajtott, a bitcoin esése mögött most a szpot piaci eladások állnak, miután számos régi tulajdonos dobta piacra bitcoinját. Mintegy 400 ezer bitcoint adtak el a régi motorosok az elmúlt hónapban, mintegy 45 milliárd dollár értékben, ami a 10x Research vezetője, Markus Thielen szerint kimozdította a piacot az egyensúlyából.

Mindeközben mintegy 2 milliárd dollárnyi pozíciót likvidáltak 24 óra alatt a kriptopiacon a Coinglass adatai szerint, ami mérsékelt az októberi, 19 milliárd dolláros vérfürdőhöz képest, ám a Bloomberg írása szerint 

a nyitott pozíciók mennyisége is gyenge maradt és egyre szaporodnak a további esésre fogadó tétek is.

Kriptopiaci szakértők szerint több mint 319 ezer bitcoint tartalmazó tárcák éledtek fel, főként olyanok, melyek 6-12 hónapja tartották az eszközt, ami arra utal, hogy július közepe óta egyre többen realizálják nyereségeiket.

Megrendült a bitcoinhívők hite?

Thielen szerint ez arra is utalhat, hogy szemben az októberi kényszereladásokkal, a mostani folyamat még kedvezőtlenebb, hiszen a meggyőződés apadására is utalhat. Az eladásokat hajtó 1-10 ezer bitcoint tartalmazó tárcák kínálatával képtelenek lépést tartani az ETF-eken keresztül vásárló intézményi szereplők. Míg korábban a két folyamat egyensúlyaként a bitcoin árfolyama oldalazott, addig az október 10-i zuhanás óta az egyensúly felborult. Az eladási hullám pedig akár tavaszig is tarthat, hasonlóan a 2021-2022-es medvepiachoz, amikor a bálnák több mint 1 millió bitcoint értékesítettek. 

A bitcoin ára akár 85 ezer dollárig is eshet.

Ugyanakkor egyes elemzők szerint szó sincs tragédiáról, inkább az IPO-khoz hasonló folyamat játszódik le, amikor a kezdeti vásárlók a likviditás megjelenésével realizálják nyereségüket. A legnagyobb kripto esését ugyanakkor az is erősítheti, hogy a nyáron nagyon népszerű kripto kincstár vállalatok támasztotta kereslet elapadt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu