Black Friday és karácsonyi vásárlási láz - a csapda, amibe rengetegen belesétálnak

November közepétől az üzletek kirakatai fekete és arany színekbe öltöznek, mindenütt hatalmas „BLACK FRIDAY!” feliratok villognak. A vásárlók görgetik a telefonjukat, kosarak telnek meg online, és a legtöbb reklám egyetlen üzenetet sugároz: most kell megvenni mindent, mert soha vissza nem térő alkalom. A karácsony közeledtével ez a nyomás csak fokozódik – és ahol a pénztárca véges, ott jön a „megmentő”: a nulla százalék THM, azaz a kamatmentes áruhitel . Papíron minden tökéletes. Az új tévé, mosógép vagy játékkonzol azonnal hazavihető, a törlesztés pedig csak jövőre kezdődik, ráadásul „kamat nélkül”. Minden reklám azt sugallja, hogy ez az év legokosabb vásárlása. De vajon tényleg ingyen van ez a hitel?

A nulla százalék THM csábítása a Black Friday- és karácsonyi vásárlási lázban / Fotó: Kuklis István

A nulla százalékos THM mítosza

A THM – teljes hiteldíj mutató – azt hivatott megmutatni, mennyibe kerül egy hitel összességében, beleértve a kamatot és az egyéb költségeket is, tehát ha ez nulla százalék, az elvileg azt jelenti, hogy a vásárló pontosan annyit fizet vissza, amennyit felvett. Csakhogy a gyakorlatban ritkán ilyen egyszerű a képlet, a bank és az áruház közötti megállapodás lényege, hogy a kamatot valakinek állnia kell, ez pedig általában maga a kereskedő, aki beépíti a hitel költségét a termék árába. Másképpen mondva,

a vásárló nem közvetlenül a banknak fizet kamatot, hanem eleve drágábban veszi meg a terméket.

Így a „nulla százalék THM” inkább pszichológiai trükk – a vevőnek úgy tűnik, hogy nyert, pedig valójában ugyanott van, mintha készpénzért vásárolt volna.

Rejtett költségek és apró betűk

A nulla százalékos hitel sokszor csak bizonyos futamidőre vagy adott termékkörre érvényes. Ha a vásárló hosszabb részletfizetést szeretne, máris megjelenhet a kezelési költség, a szerződéskötési díj vagy a kötelező biztosítás.

Egy apró késedelem pedig bőven elég ahhoz, hogy a kamat hirtelen akár 20 százalék fölé ugorjon – és a karácsonyi öröm hamar januári fejfájássá váljon.

Olyan is előfordulhat, amikor a „kamatmentes” konstrukció kizárólag új termékekre érvényes, de ugyanaz a modell egy másik boltban, készpénzért akár több tízezer forinttal is olcsóbb lehet. Ilyenkor a vásárló valójában megfizeti a hitel árát – csak nem tud róla.