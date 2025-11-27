Idén is kinyílt a fekete kapu - a kérdés, hogy melyik úton megyünk át rajta

A november végi Black Friday-leárazások továbbra is a legkeresettebb időszaknak számítanak a nagyobb értékű háztartási gépek beszerzésére, és sok bolt látványos, akár 30–50 százalékos kedvezményt hirdet. A valódi kérdés azonban az, hogy ha nincs félretett pénzünk, érdemes-e személyi kölcsönt felvenni a vásárláshoz, vagy a hitel költsége végül elviszi a kedvezményt.

Black Friday: a neonfény csábít, de a hitel árnyéka ott lapul / Fotó: NurPhoto via AFP

A „nagy akció” néha csak délibáb – ezért kell résen lenni

A fogyasztóvédelmi tapasztalatok szerint a Black Friday-es árak között vannak valódi akciók, de előfordulnak olyan „kedvezmények” is, amelyek csak látszólag nagyok, mert a termék korábban is hasonló áron volt elérhető. Ezért továbbra is kulcsfontosságú az árak összehasonlítása: ha a kedvezmény tényleg legalább 20–30 százalék, az már érzékelhető megtakarítást jelenthet – írja az Origo.

A kamatköltség ott lapul a háttérben, mint egy türelmes ragadozó

2025 novemberében a jobb adósok 9-12 százalék körüli THM-mel kaphatnak személyi kölcsönt, míg az átlagos ügyfeleknek inkább 12-15 százalékkal kell kalkulálniuk.

Egy többéves futamidő esetén a kamatköltség tetemes lehet, így akár teljesen felemésztheti az akcióból származó előnyt,

ezért érdemes banki kalkulátorokkal kiszámolni a teljes visszafizetendő összeget, és ezt összevetni a kedvezmény nagyságával.

A számok Black Friday idején sem hazudnak, de néha elhallgatják a lényeget

Hitelből vásárolni akkor lehet racionális döntés, ha a kedvezmény valós, legalább 25–30 százalékos, a futamidő rövid, és viszonylag alacsony kamatú hitel érhető el. Ha a leárazás bizonytalan, a THM magas, vagy a kölcsön hosszú időre szól, akkor a vásárlás végső ára könnyen magasabb lehet a bolti árnál is.

A nullaszázalékos THM ígérete csillog – de nem mindig tiszta a tükör

A „0 százalék THM” ajánlatok sem mindig ingyenesek:

gyakran csak bizonyos termékekre érvényesek,

rövid futamidővel,

vagy a kamatköltséget már eleve beépítik a termék árába.

Éppen ezért a legbiztonságosabb döntés továbbra is a készpénzes vásárlás – a hitel csak akkor éri meg, ha tényleges, igazolt megtakarítást hoz.