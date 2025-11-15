Blue chipek: az OTP célba veheti a 40 ezer forintot, nagy lehetőség van még a Richter, a Mol és az MTel részvényeiben is

A héten a Magyar Telekom is közzétette időközi beszámolóját, ezzel véget ért a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon a magyar blue chipek számára. Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom idén utoljára fedték fel lapjaikat, amit elemzői célármódosítások sora követett. Megnéztük, melyik nagy hazai tőzsdei cégről várható mindezek alapján a legnagyobb hozam.

Célba veheti az OTP kurzusa a 40 ezer forintos szintet, a hazai blue chipekben maradt még bőven tartalék / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az OTP elmúlt években látott menetelése a harmadik negyedévben is folytatódott, a legnagyobb magyar bank 7 százalékkal bővülő, 330 milliárd forintos adózott eredményt könyvelhetett el az időszakra, az első kilenc hónapban pedig 3 százalékkal 849 milliárd forintra gyarapodott a nettó profitja. A pénzintézet az egész éves célkitűzéseit is megerősítette.

Blue chipek: a legoptimistább forgatókönyv szerint célba veheti a 40 ezer forintot az OTP kurzusa

Az elmúlt napokban bejelentett kormányzati bankadóemelési tervek és a kamatstop meghosszabbítása ugyan visszafoghatja némileg a következő negyedévek teljesítményét, és az oroszországi leánycég államosítása is kockázatot jelent, az elemzők összességében optimisták a bankpapír kilátásait illetően.

A Goldman Sachs pénteken 33 ezer forintról 35 500 forintra srófolta fel árfolyam-várakozását, ami 9,4 százalékos felértékelődési lehetőséget jelez. Az amerikai nagybank szerint továbbra is venni kell a legnagyobb magyar részvényt.

A november 7-i gyorsjelentés óta ez már a negyedik céláremelés az OTP részvényeire, miután a JPMorgan, a Concorde és az Autonomous Research is magasabb polcra tette a bankpapírt. Az utóbbi ráadásul mindenki mást túllicitálva 39 504 forintos árfolyam-várakozással jelentkezett be.